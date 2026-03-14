Goleadora de 16 años ilusiona a Costa Rica con otro Mundial

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

Lucía Paniagua, de 16 años, se ha convertido en una de las jugadoras más destacadas de la Selección Sub-17 Femenina de Costa Rica y ya sueña con disputar su segundo Mundial.

La volante, originaria de Grecia de Alajuela, comenzó a jugar fútbol a los 6 años en equipos mixtos de su comunidad.

Posteriormente continuó su desarrollo en Palmares y más adelante se integró al Comité Cantonal de Deportes de Grecia, proceso que le abrió las puertas de la Selección Nacional tras ser convocada a microciclos con la categoría Sub-16.

Con el objetivo de enfocarse en su carrera deportiva, Paniagua optó por estudiar bajo la modalidad de homeschooling, lo que le permite combinar los entrenamientos con su formación académica.

Lucía Paniagua jugando contra Brasil. Foto: FCRF.

La futbolista asegura que su meta es estudiar una carrera universitaria y llegar a jugar en un club importante.

“Yo el año pasado empecé homeschool porque el club y la Selección abarcan mucho tiempo. Pero realmente es lo que quiero: tener una carrera universitaria y jugar en un club importante. Ese es mi sueño”, comentó.

En el plano deportivo, su capacidad goleadora ha sido clave. Durante la primera ronda del Torneo Clasificatorio de Concacaf anotó 12 goles en tres partidos, consolidándose como una de las principales figuras ofensivas del equipo.

Uno de los momentos más especiales de su carrera fue su primer gol en un Mundial Sub-17, anotado ante Brasil, un recuerdo que la jugadora asegura nunca olvidará.

Paniagua afirma que representar a Costa Rica es un orgullo y mantiene la ilusión de volver a disputar una Copa del Mundo con la Selección.