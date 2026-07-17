Goleador mexicano refuerza al Inter San Carlos

Inter San Carlos va con todo por ser protagonista en la temporada 2026-27 y anunció la llegada de un futbolista azteca.

Se trata del delantero de 33 años, Erick “el Cubo” Torres, quien llega procedente del Municipal Liberia, equipo con el que estuvo seis meses debido a la revocatoria de su licencia para jugar en primera división.

Mediante el mensaje ¿Y si, sí? Famosa frase del combinado mexicano durante su participación en la Copa del Mundo 2026, “los Tafas” le dieron la bienvenida al “Cubo”.

Torres disputó 22 juegos con los liberianos, anotó 7 goles y metió un pase a gol, lo que le sirvió a la institución guanacasteca a llegar a las semifinales del Clausura 2026.

El atacante se convirtió en el onceavo refuerzo del recién ascendido a la máxima categoría, el cual también firmó anteriormente a figuras como Joel Campbell, Aarón Cruz y Rachid Chirino.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra