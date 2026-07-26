Golazo de Michel salvó a la Liga de perder ante Sporting

Alajuelense no logró despejar las interrogantes que dejó la derrota en la Supercopa ante Herediano y comenzó el Torneo de Apertura 2026 con un empate 1-1 frente a Sporting FC, en un compromiso disputado este sábado en el estadio Puente de Piedra, en Grecia.

El conjunto rojinegro, que afrontó su primer partido oficial de campeonato bajo el mando del técnico español Ismael Rescalvo, volvió a mostrar pasajes de buen fútbol, pero también evidenció problemas para sostener el control del juego y generar mayor contundencia en ataque.

Sporting fue el primero en golpear y encontró recompensa por medio del delantero paraguayo Renzo Carballo, quien adelantó a los albinegros y silenció a los aficionados manudos presentes en el recinto griego.

¡GOLPE FUERTE PARA ALAJUELENSE, ESTÁN CAYENDO EN PUENTE PIEDRA! 💥



Sporting FC se pone arriba en el marcador con gol de Renzo Carballo. pic.twitter.com/xnLWio4hKI — Somos FOX Costa Rica (@somosfox_cr) July 26, 2026

Cuando el panorama comenzaba a complicarse para la Liga, apareció uno de los nombres llamados a marcar diferencia en este torneo. Kenyel Michel, en su regreso a la institución rojinegra, sacó un espectacular remate para firmar un verdadero golazo que significó el 1-1 definitivo y evitó que los manudos iniciaran el certamen con una derrota.

Más allá del punto rescatado, el empate deja un sabor agridulce para Alajuelense. El equipo todavía no consigue transmitir la solidez esperada en el arranque del proyecto encabezado por Rescalvo.