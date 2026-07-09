Goicoechea con pocos fondos para recolección de basura no tradicional

La Municipalidad de Goicoechea presenta problemas para proceder con la recolección de basura no tradicional, pues afirman que no tienen suficientes recursos económicos para realizarla con más frecuencia.

Grupo Extra realizó un recorrido por diferentes calles del cantón y comprobó las cantidades acumuladas en plena vía pública, situación que genera un panorama complicado para los vecinos.

Este es el panorama en las calles del cantón.

Fernando Chavarría, alcalde de la localidad, manifestó que realizan estas recolecciones una o dos veces al año.

“Entendemos la afectación que puede tener la comunidad y la necesidad esas campañas se hacen cada año una o dos veces según el presupuesto disponible, sin embargo, hay lugares donde sabemos que esta situación se da con frecuencia”, manifestó.

El alcalde confirmó que no se cobra una tarifa específica para realizar estas obras y de ahí que no se proceda con frecuencia, sin embargo, esta opción se está estudiando.

La basura se apoderó hasta de las paradas de buses.

“El Concejo tiene un plan para cobrar un monto para esta recolección y pasar con mayor frecuencia, pues a este momento no disponemos de los recursos como los quisiéramos”, sostuvo.

Desde la alcaldía piden a la población no tirar sus desechos a la calle y así evitar focos de contaminación.

La próxima recolección de basura no tradicional sería en febrero del próximo año.