Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Operativos en carretera, videovigilancia y coordinación entre policías municipales serán parte de las acciones que implementarán varios Gobiernos Locales para combatir las conocidas “rodadas” de motocicletas en el país.

La estrategia busca reforzar la seguridad en diferentes puntos del país ante el incremento de este tipo de actividades, especialmente durante los fines de semana y con motivo de las celebraciones de Halloween a finales de este mes.

Según las autoridades municipales, las concentraciones masivas de motociclistas y vehículos pueden generar afectaciones en carretera y también convertirse en escenarios propicios para el aumento de otros delitos, entre ellos hurtos en establecimientos comerciales y robos agravados.

“La idea es que los operativos sean preventivos y que los conductores de motocicletas puedan manejar de una manera ordenada y en regla a la Ley de Tránsito”, afirmó Domingo Argüello, alcalde de Montes de Oca.

La intención es que los cuerpos policiales puedan compartir información, establecer puntos de vigilancia y coordinar operativos en carretera para detectar y atender situaciones que puedan representar un riesgo para conductores, peatones y comercios.

El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) también participó en la reunión y manifestó su respaldo a la iniciativa, principalmente por el componente de prevención y seguridad vial que involucra estas acciones.

“Cuando hablamos de motocicletas, hablamos de personas que manejan en el país; hay que tener en cuenta que pese a las actividades hay personas en riesgo y eso nos debe de poner en alerta”, declaró Jeffrey Cervantes, director del Cosevi.

Las autoridades indicaron que los operativos comenzarán este fin de semana y se mantendrán durante los próximos fines de semana, incluyendo las fechas cercanas a Halloween.