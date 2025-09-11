La Contraloría General de la República (CGR) volvió a poner el dedo en la llaga: los municipios siguen mostrando graves falencias en el manejo de la basura, un servicio que debería ser pilar de la salud pública y la calidad de vida de las comunidades. En promedio apenas reciclan menos del 2% de la basura.

En Guácimo, el informe advierte que el servicio se mantiene en nivel “básico” sin avances en los últimos años, con una morosidad que supera el 50% y que “incide directamente en el flujo de ingresos reales percibidos por la municipalidad”.

A esto se suma una valorización de residuos de apenas 1,54%, muy lejos de la meta nacional del 9% fijada en el Plan Nacional de Desarrollo.

El panorama en Naranjo tampoco es alentador: el servicio opera con un déficit cercano a ¢v22 millones, pues los gastos superan a los ingresos generados. Además, la morosidad alcanza un 21,37% y la valorización de residuos se queda en apenas 1,96%. La Contraloría advierte que la falta de inversión en mejoras y las tasas no actualizadas amenazan con consolidar “un modelo de gestión financieramente insostenible”.

En Parrita también se señala la baja capacidad de planificación y control, lo que afecta directamente la recolección y disposición de residuos. El órgano contralor advierte que sin un reglamento interno y sin diagnósticos claros, las municipalidades “mantendrán los procesos fragmentados y con poca capacidad de respuesta”.

Los informes coinciden en que la cobertura de los servicios es incompleta, las tasas aplicadas no reflejan los costos reales de operación y la valorización de residuos reciclables es mínima.

Además, se detectó ausencia de planes de inversión, falta de actualización de tarifas y escasa integración de la ciudadanía en programas de reciclaje, lo que limita la eficiencia y sostenibilidad de la gestión de los desechos.