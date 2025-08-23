Jorge Torres director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), reconoció ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa que la institución no cuenta con protocolos específicos para atender denuncias de personas refugiadas o exiliadas que reportan amenazas en Costa Rica.

La sesión fue convocada tras el asesinato del exmilitar nicaragüense y opositor al régimen de Daniel Ortega, Roberto Samcam, ocurrido en territorio costarricense.

Samcam había denunciado públicamente la presencia de presuntas células vinculadas al gobierno nicaragüense que perseguían a exiliados en Costa Rica.

Durante la comparecencia, Torres explicó que la ley 7410 limita las funciones de la DIS a detectar, analizar y comunicar amenazas a la seguridad nacional, pero no le otorga competencias para recibir denuncias formales ni para brindar seguridad directa a ciudadanos o refugiados.

El jerarca señaló que, en caso de recibir información sobre posibles riesgos, la DIS la traslada al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y a la Oficina

de Protección a Víctimas del Poder Judicial, instancias que sí tienen competencias legales para aplicar medidas de seguridad.

Diputados cuestionaron la ausencia de un protocolo para actuar ante amenazas contra exiliados, especialmente después de que el propio Samcam y otros refugiados habían alertado sobre posibles atentados contra refugiados nicaragüenses según opositores.

Células nicaragüenses en C.R.

Diputados también cuestionaron al jerarca sobre denuncias de presunta operación de un grupo de inteligencia orquestado desde la Embajada de Nicaragua en Costa Rica, con el objetivo de vigilar o perseguir a opositores exiliados.

Torres afirmó bajo juramento que la DIS no tiene evidencia oficial ni ha identificado estructuras de espionaje vinculadas al régimen de Daniel Ortega operando en territorio nacional.

“Nosotros nunca hemos recibido información formal ni hemos identificado ningún grupo de inteligencia en Costa Rica vinculado a la Embajada de Nicaragua. A nivel de gobierno y embajada, ellos han sido respetuosos”, señaló.