Gobierno se va de la mesa de negociación del FEES

El Gobierno de la República anuncia el levantamiento de las negociaciones en torno al FEES ante “las demandas irracionales y abusivas de los rectores de las universidades”, informó Casa Presidencial este martes.

Minutos antes de esta decisión, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y la presidenta electa Laura Fernández participaron en la tercera sesión de negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), en medio de tensiones tras la propuesta del 0% de aumento planteada por el Ejecutivo.

El mandatario señaló durante la sesión que no se busca reducir el fondo, sino procurar una mayor equidad en la distribución de los recursos entre las universidades estatales que históricamente han recibido menos financiamiento. Por su parte, Fernández mantuvo la misma posición.

“El FEES se mantendrá en 0% si no hay una reducción significativa en la asignación de la UNA y la UCR para redistribuir recursos hacia la UNED, la UTN y el TEC”, dijo Chaves.

En esta sesión, las universidades presentarán su contrapropuesta, en lo que podría ser el último intento de negociación. Si los argumentos de los jerarcas universitarios no satisfacen al Gobierno, la decisión recaerá en la nueva Asamblea Legislativa, que entrará en funciones el 1 de mayo.