Gobierno rinde informe tras terremoto en Panamá

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

El Gobierno panameño ofrece una rueda de prensa tras los sismos registrados en Panamá y percibidos en Colombia y Costa Rica.

Durante esta conferencia, las autoridades declararon Estado de Emergencia.

Además, confirmaron que NO se reportan víctimas mortales e hicieron un llamado en verificar la información, ya que circulan videos y noticias falsas en relación a los sismos.

​​Las autoridades sí destacaron que se iniciaron las gestiones para atender los daños de infraestructura. Más de 400 centros educativos se reportan como afectados.

A su vez, confirmaron atrasos en vuelos.