El Gobierno de la República requiere financiar mediante endeudamiento un 38,1% del Presupuesto Nacional para el 2026. Esto equivale a más de ¢4,8 billones que el Ministerio de Hacienda deberá buscar tanto en el mercado local como en el internacional por medio de eurobonos o proyectos de apoyo presupuestario.

La información se desprende de la presentación del plan de gastos presentado ante la Asamblea Legislativa este 1 de setiembre, el cual se va a tramitar bajo el expediente 25.177, donde el ministro Rudolf Lücke anunció un incremento del ¢387 mil millones, para un monto total de ¢12,79 billones.

El jerarca fue enfático en la importancia de permitirle a la cartera una mayor flexibilidad al tomar decisiones con respecto al endeudamiento del país.

“En el proyecto se define cuánto se va a financiar con deuda, pero este financiamiento depende de deuda interna y deuda externa. Es importante que al Ministerio de Hacienda se le permita realizar una estrategia que reduzca el costo que puede tener esto para los costarricenses”, indicó Lücke.

El restante, cerca de ¢8 billones, se van a financiar por medio de los recursos que recibe el Estado de los impuestos como: el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto sobre la Renta (ISR) y el Impuesto Único a los Combustibles.

Plan de Gasto

El texto, que debe ser aprobado a finales de noviembre, cuenta con tres ejes prioritarios que concentran los mayores aumentos presupuestarios para atender situaciones en áreas como la seguridad, protección social y educación.

“Estos incrementos se deben a la disciplina fiscal de los últimos años para bajar la relación deuda/PIB a menos de un 60% con lo que tenemos la posibilidad de aumentar el gasto corriente y se libera el gasto de capital. Esto permite hacer las inversiones que tanto el país necesita”, agregó Lücke.

Para la seguridad, se aumentan los recursos en más de ¢50 mil millones para programas como remodelaciones en varios centros penitenciarios y la construcción de la cárcel Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO).

El dinero dirigido a la protección social incrementó en más de ¢109 mil millones, mientras que la educación observó un alza de ¢200 mil millones.

En este último se plantea la creación de 596 plazas para una mejor atención del currículo y robustecer la evaluación del aprendizaje, al igual que becas y la adquisición de alimentos para los comedores estudiantiles.

“El 16% que se incrementa en el gasto de capital, en gran parte lo que es infraestructura va justamente a resolver las escuelas y colegios que tienen una orden sanitaria”, detalló Lücke.

Sin embargo, la diputada Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Hacendarios, criticó la propuesta presentada por el ministerio de Hacienda.

“Parece que están completando las remuneraciones en educación, pero no veo aumentos en becas, comedores o transporte estudiantil. No veo que el incremento en seguridad sea suficiente, tendremos que analizarlo con los cuerpos policiales para ver sus necesidades y si esto lo cubre. No tiene chalecos, no tiene patrullas o personal para inteligencia criminal”, manifestó la legisladora.

Con respecto a la deuda nacional, el gobierno destinará más de ¢5,4 billones para los compromisos adquiridos entre amortizaciones, intereses y comisiones.

Presupuesto por Resultados

El plan de gasto del 2026 presenta, por primera vez, un plan de recursos adicionales que están sujetos al cumplimiento de objetivos específicos. En el programa participaron los sectores de Educación, Seguridad y Justicia y Ambiente y Energía.

En total se asignaron más de ¢32 mil millones para graduar 8.705 personas en Educación y Formación Técnica Profesional, avanzar en la meta de descarbonización al proteger 24 mil hectáreas de manglar.

Además, el Ministerio de Seguridad Pública busca reducir la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, para pasar de 17,18 en 2023 a menos de 10,00 para 2030.

“Cada colón que se establece no es simplemente una cifra contable, sino que plantea un escenario de prosperidad. Nosotros tenemos, en este caso, resultados que van a estar ligados a indicadores y que van a estar ligados al presupuesto. Eso muestra el proyecto país, lo que como sociedad queremos tener”, señaló el ministro Lücke.

Desglose del Gasto

– Deuda Pública: ¢5,4 billones (42%)

– Poder Ejecutivo: ¢5,4 billones (42%)

– Pensiones: ¢1,3 billones (10%)

– Poder Judicial: ¢532 mil millones (4%)

– Poder Legislativo: ¢49 mil millones (4%)

Deuda de la Caja

En entrevista con Diario Extra, Lücke indicó que la deuda de la Caja se pagaría por medio de un presupuesto extraordinario que se definiría cuando las dos instituciones logren un acuerdo en la mesa técnica encargada de definir el monto que el Estado le debe a la CCSS.

Desglose de Carteras

Ministerio de Educación

– Presupuesto: ¢2,75 billones.

– 596 plazas nuevas para mejorar la cobertura del currículo, robustecer la evaluación del aprendizaje.

– ¢75 mil millones para el Programa Avancemos

– ¢526 millones para materiales de estudiantes con discapacidad y bajos recursos.

– ¢2.200 millones para construcción y mantenimientos de centros educativos.

– ¢3.050 millones para licencias de ciberseguridad.

Ministerio de Trabajo

– Presupuesto: ¢446 mil millones.

– Presenta el recorte más fuerte, equivalente a ¢212 mil millones.

– ¢51 mil millones al Pani para programas de protección a menores de edad.

– ¢16 mil millones al Inamu para programas de formación de mujeres en pobreza.

– ¢81 mil millones al IMAS para cubrir las necesidades básicas de familias en pobreza.

Ministerio de Seguridad

– Presupuesto: ¢356 mil millones.

– Fondos para la sostenibilidad de 1.130 puestos creados entre el 2025 y el próximo año.

– ¢2.548 millones para el pago del sistema de radio, seguros vehiculares, alimentación de oficiales, uniformes, botas, esposas y cascos balísticos.

Ministerio de Justicia y Paz

– Presupuesto: ¢225 mil millones.

– ¢12 mil millones para el cumplimiento de órdenes sanitarias y la mejora de condiciones para la población privada de libertad

– Incluye la construcción del nuevo proyecto Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO).

Ministerio de Vivienda

– Presupuesto: ¢198 mil millones.

– Se da un incremento del 2.602%, dado que sus recursos en 2025 fueron de ¢7 mil millones.

– Hacienda hizo una reubicación de la transferencia de capital en favor del Banhvi, provenientes del Fodesaf.

– ¢186 mil millones para financiar el Fondo de Subsidio para la Vivienda.

– ¢500 millones destinados a la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, que involucra la elaboración de Planes Regionales de Ordenamiento Territorial y Planes Reguladores.

Paulina Ramírez Diputada PLN “El año pasado en servicio de la deuda quedaron ¢586 mil millones sin ejecutar, es decir, había proyecciones en intereses inflados. Creo que este año hicieron mejores cálculos para ajustar los montos. Esto demuestra que sí pueden girar los recursos para el OIJ, Seguridad y el Poder Judicial”.