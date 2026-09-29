Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El Ministerio de Hacienda presentó el segundo presupuesto extraordinario a la Asamblea Legislativa. El documento contiene recortes de gasto por ¢60 mil millones distribuidos entre varias instituciones del Estado.

Cerca de la mitad de la mitad de los recursos pertenecen al Ministerio de Educación Pública (MEP) y al Poder Judicial, ¢17 mil millones y ¢13 mil millones respectivamente.

En la primera de estas instituciones, cerca de ¢2 mil millones corresponden a transferencias corrientes a las universidades públicas y a organismos internacionales, debido a variaciones favorables en el tipo de cambio.

Además, se postergan ¢1.745 millones para la construcción de la Escuela San Martín, ya que el trámite de refrendo del proyecto sigue en la Contraloría General de la República.

En el caso del Poder Judicial, se contemplan ¢8 mil millones de recursos no ejecutables, dado que se fueron incorporados mediante mociones que trasladaban dinero de la partida de intereses.

Cerca de ¢3 mil millones corresponden a partidas operativas y sobrantes en proyecciones de gasto, según detalla el Ministerio de Hacienda.

El recorte también impacta al Ministerio de Seguridad Pública, al Tribunal Supremo de Elecciones, a la Asamblea Legislativa y a la Defensoría de los Habitantes.