Los diputados oficialistas rechazan el proyecto que busca crear el Fondo de Competitividad y Auxilio Arrocero (Fonarroz), una propuesta del Frente Amplio (FA), alegando que crearía un nuevo impuesto aumentando el precio del grano para los costarricenses.

El texto impone un arancel de $25 por tonelada de arroz de granza importado, mientras que para el producto procesado sería de $39,4. Para la producción nacional, se impondría un impuesto de $25 por tonelada de arroz en granza.

El dinero recaudado se dirigiría al fondo.

“Este será un nuevo impuesto que definitivamente va a encarecer el precio para todos los consumidores y eso hay que tenerlo en cuenta. Se supone que este nuevo impuesto va a generar $10 millones y eso evidentemente va a encarecer el precio para los consumidores, que es lo que ese Gobierno ha estado tratando de proteger”, indicó la jefa del oficialismo Pilar Cisneros.

La diputada agregó que mientras en Costa Rica se producen entre 3 y 5 toneladas de arroz por hectárea sembrada, otros países como Uruguay y Argentina producen entre 14 y 20 toneladas en el mismo espacio, lo que representa un problema de competitividad en el sector.

Respaldo mayoritario

El plan presentado por el frenteamplista Ariel Robles cuenta con un respaldo de 32 legisladores más.

La verdiblanca Monserrat Ruiz recordó que la propuesta viene de los mismos arroceros, por lo que no necesita cambios ya que representa lo que los productores necesitan para sostenerse en la actividad. Jonathan Acuña del FA defendió la iniciativa para rescatar la seguridad alimentaria del país.

“No fue una ‘Ruta del Arroz’, fue una ruta de los importadores, no de quienes producen arroz en nuestra tierra. Así que vamos adelante con el proyecto, porque es una urgencia, no solo para los productores, también para la seguridad alimentaria de este país. Es absurdo que estamos poniendo en peligro los alimentos básicos de toda la ciudadanía”, comentó.

Votación aplazada

La iniciativa se discutió en el plenario para su votación en primer debate este miércoles, sin embargo, el oficialista, Alexander Barrantes, y la legisladora del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Daniela Rojas, presentaron mociones de reiteración, lo que retrasó su avance.

“Hemos propuesto mociones porque estamos haciendo un llamado para que ustedes se acerquen a negociar con el Gobierno, con quienes sabemos y conocemos de agricultura para darles una oportunidad con propuestas serias y responsables”, externó Barrantes, quien agregó que buscan un texto sustitutivo al plan.

El jefe de fracción del PLN, Óscar Izquierdo, afirmó que el proyecto será ley, tarde o temprano y se lo prometió a los arroceros que se hicieron presentes a la barra del público del Plenario.

¿Qué propone?

El texto, tramitado bajo el expediente 24.211, propone la creación del Fonarroz con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de la producción nacional de arroz, para proteger el empleo rural y fortalecer la seguridad alimentaria del país.

El fondo busca asegurar un mínimo de hectáreas cultivadas, apoyar la productividad y responder a emergencias climáticas o fitosanitarias que afecten al sector.

Su gestión estará a cargo de un Consejo Ejecutivo dentro de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), con participación de representantes de productores, agroindustriales y el Estado.

Los beneficiarios serán micro, pequeños, medianos y grandes productores de arroz, con especial prioridad para los más vulnerables, quienes podrán acceder a subsidios, avales y créditos destinados a mejorar tecnología, infraestructura de riego y capacidad productiva, asegurando así la permanencia del sector arrocero nacional en un mercado cada vez más competitivo.