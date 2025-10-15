El presidente de la República, Rodrigo Chaves, derogó la norma de aborto terapéutico vigente desde 2019, la cual velaba por cuidar la vida de la madre en caso de embarazos de alto riesgo.

Aunque no se precisó cuáles eran los cambios que aplicaba la nueva normativa, el mandatario aseguró que se trató de cerrar algunos vacíos que tenía la Ley para “justificaciones erróneas” que permitían un aborto.

“Yo prometí que esto iba a estar listo el 15 de octubre, me alegro de haber derogado la norma, tenía muchos huecos”, aseguró Chaves.



Por su parte, la ministra de Salud a.i. Mariela Marín, aseguró que “siguen siendo provida” y la nueva normativa lo que busca es defender la vida de la madre y del menor.

Pese a ser una promesa de Gobierno, esta decisión se genera unos meses después de que la jerarca de Salud, Mary Munive solicitara a la Sala IV, no aceptar la solicitud de una inconstitucionalidad para traerse abajo la norma impuesta por la administración Alvarado Quesada.



Aparentemente, el cambio de postura por parte de Chaves, se dio después de que se reuniera con sectores conservadores, quienes llevaban varias semanas insistiendo en eliminar el aborto terapéutico del país.

