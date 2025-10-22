El Consejo Nacional de Salarios (CNS) recibió este martes la propuesta del Gobierno para el ajuste de los salarios mínimos del sector privado, presentada por el ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Andrés Romero.

La representación estatal planteó un incremento general del 1,63% para todos los salarios mínimos, junto con aumentos adicionales específicos: 2,33% para el trabajo doméstico, 0,55% para ocupaciones especializadas (TOEG) y 0,88% para técnicos medios en educación diversificada (TMED).

Romero explicó que la propuesta se basa en la fórmula tripartita vigente, que busca proteger el poder adquisitivo de las personas trabajadoras.

Además, recordó que la CEPAL ha destacado a Costa Rica como el país con el salario mínimo más alto de América Latina y el segundo donde este cubre satisfactoriamente la canasta básica.

De aprobarse, los aumentos representarían un ajuste mensual de ₡5.983,87 para trabajadores no calificados (como bodegueros, conserjes o mensajeros) y ₡6.500 para los semicalificados (como choferes o cantineros).

En el caso del trabajo doméstico, el alza sería de ₡10.355 mensuales.

“Esta propuesta refleja la productividad y mejora el poder adquisitivo de las personas trabajadoras, en un contexto de reducción del desempleo”, afirmó el jerarca.

El CNS analizará las propuestas de los tres sectores antes de fijar el aumento definitivo el 27 de octubre, el cual entrará en vigencia el 1° de enero de 2026.