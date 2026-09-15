Gobierno promete que CACCO estará listo en 15 días

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El Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO) estaría concluido en aproximadamente 15 días, según informó este lunes 14 de setiembre el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar.
El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa desde Cartago, en medio de las celebraciones patrias, donde el jerarca aseguró que el proyecto “es una realidad”.
Aguilar destacó el avance de la obra y respondió a quienes cuestionaron que el proyecto pudiera concretarse.
“Aunque unos pocos dijeron que no lo íbamos a lograr, lo logramos. Ahora Laura Fernández, como presidente de la República, va a recibir el CACCO”, compartió el jerarca durante la conferencia de prensa.
De esta manera, el ministro aseguró que el proyecto se encuentra en su etapa final y que estaría terminado en unos 15 días, por lo que la próxima administración recibiría el CACCO como una obra concluida.