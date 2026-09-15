Gobierno promete que CACCO estará listo en 15 días

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO) estaría concluido en aproximadamente 15 días, según informó este lunes 14 de setiembre el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa desde Cartago, en medio de las celebraciones patrias, donde el jerarca aseguró que el proyecto “es una realidad”.

Foto: Issac Villalta

Aguilar destacó el avance de la obra y respondió a quienes cuestionaron que el proyecto pudiera concretarse.

“Aunque unos pocos dijeron que no lo íbamos a lograr, lo logramos. Ahora Laura Fernández, como presidente de la República, va a recibir el CACCO”, compartió el jerarca durante la conferencia de prensa.

De esta manera, el ministro aseguró que el proyecto se encuentra en su etapa final y que estaría terminado en unos 15 días, por lo que la próxima administración recibiría el CACCO como una obra concluida.