Gobierno promete no subir recibo de agua en el corto plazo

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) negó solicitar a la Aresep un aumento en el recibo de agua en el corto plazo.

En un anuncio conjunto entre la presidenta de la República, Laura Fernández y la presidenta ejecutiva del AyA, Lourdes Sáurez, prometieron que no habrá aumentos en el recibo de este servicio.

La jerarca del AyA aseguró que después de muchos años, por fin la institución cuenta con números positivos.

“Llegamos a servir a la gente (…) no vine para defender instituciones”, dijo Laura Fernández.

En 2025, la ejecución presupuestaria del AyA fue del 88%.

“No estamos planeando solicitar aumento en el recibo de agua”, dijo de forma contundente Sáurez.

Se espera mantener los costos de facturación del servicio de agua, según jerarcas de Gobierno.

Esta decisión contradice la recomendación que hizo la Contraloría General de la República, que recomendó una adecuación de la tarifa que no se actualiza desde el año 2008.