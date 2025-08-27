El Gobierno anunció los detalles de la construcción del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), conocido como “mega cárcel” en los terrenos del complejo de La Reforma, ubicado en San Rafael de Alajuela.

Según detalló el Poder Ejecutivo, este sitio contará con espacio para mantener a 5 mil personas privadas de su libertad que sean de “alta peligrosidad”.

El costo total del proyecto rondará los ¢21 mil millones y ya se tiene contemplado hasta un 40% del presupuesto.

“Ya podemos empezar la licitación, esta cárcel hay que tenerla lista para que cuando podamos fortalecer la justicia costarricense podamos tener un lugar donde poner a las personas que no merecen estar en contacto con la gente decente”, aseguró el presidente Rodrigo Chaves.

El Ministerio de Justicia proyecta tener listo el nuevo recinto para finales de 2026, esta será la cárcel más grande y tecnológica del país, donde recluirá de su libertad a personas de alta peligrosidad, incluidos líderes de grupos de crimen organizado y narcotráfico.