Gobierno pide suspender viajes a Oriente Medio

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (RREE) recomendó suspender los viajes a Medio Oriente producto de la subida de tensiones en esa zona del mundo.

Según Cancillería, hay posibilidades de que se agrave el conflicto militar en el área. El Gobierno reiteró sus recomendaciones previas de suspender todos los viajes a esa zona, debido a las impredecibles condiciones de seguridad que prevalecen y la eventualidad de nuevos cierres de espacios aéreos y la suspensión de vuelos hacia, desde y en tránsito por la región.

“A ello se suman otros riesgos graves que podrían derivarse de la intensificación de las hostilidades, entre ellos eventuales ataques a zonas pobladas y contaminación radiológica en zonas cercanas a instalaciones nucleares”, detalló el Gobierno.

Como parte de las recomendaciones, se reiteró a los ciudadanos costarricenses residentes en el Medio Oriente que se mantengan muy atentos a la información oficial que suministren las autoridades locales y realicen previsiones y planes para salir de la región con celeridad, en caso de ser necesario.

“Las posibilidades de evacuar a costarricenses desde una zona de conflicto armado ya sean residentes o visitantes, son extremadamente limitadas y el país no dispone de los recursos económicos ni materiales necesarios para llevar a cabo este tipo de operaciones”, enfatizó Cancillería.

Para asistencia consular, pueden comunicarse con:

Consulado de Costa Rica en Tel Aviv, Israel: Teléfono: (00 972) 3-613-5061 Correo electrónico: [email protected]

Consulado de Costa Rica en Doha, Catar: Correo electrónico: [email protected] Teléfono emergencias: +(974) 3142 7178 Teléfono consultas o trámites: +(974) 4498-0094

Consulado de Costa Rica en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos: Correo electrónico: [email protected] Teléfonos: +971 2 554 7458 / +971 55 564 7098

También pueden contactar a los Consulados Honorarios de Costa Rica en:

Beirut, Líbano: Correo electrónico: [email protected] Teléfonos: +961 5 456 666 ext. 200 / +961 70 270 227