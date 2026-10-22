Gobierno oficializa el nombramiento de siete nuevos embajadores

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

El Consejo de Gobierno dejó en firme el nombramiento de siete nuevos embajadores, la mayoría de ellos diplomáticos de carrera, como parte de la estrategia para fortalecer la profesionalización del Servicio Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Nuevas designaciones diplomáticas