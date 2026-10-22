Gobierno oficializa el nombramiento de siete nuevos embajadores

El Consejo de Gobierno dejó en firme el nombramiento de siete nuevos embajadores, la mayoría de ellos diplomáticos de carrera, como parte de la estrategia para fortalecer la profesionalización del Servicio Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Nuevas designaciones diplomáticas
- Diplomáticos de carrera:
- Esteban Penrod Padilla: Embajador en Suecia y concurrentemente en Finlandia.
- Sergio Vinocour Fornieri: Embajador en Austria y representante ante los organismos de la ONU con sede en Viena.
- Anna María Oduber Elliott: Embajadora en Uruguay.
- Sofía Mitjavila Sánchez: Embajadora en China.
- Embajadores en comisión:
- Guido Goicoechea Rodríguez: Reino Unido.
- Arnoldo Brenes Castro: Türkiye.
- Rodney Weisleder Faingezicht: Israel.
- Concurrencias adicionales ratificadas:
- Verónica García Gutiérrez: Embajadora residente en Kenia, asumirá la representación ante Etiopía.
- Jorge Valerio Hernández: Embajador en la República de Corea, asumirá la concurrencia en Malasia.
- Hito en la cancillería:
- La administración supera la docena de diplomáticos de carrera designados en jefaturas de misión.
- Por primera vez en la historia institucional, una diplomática de carrera asume la titularidad del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: la ministra Ana Elena Pinto Lizano, quien tomó posesión el pasado 15 de octubre.