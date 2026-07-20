Gobierno nombra nueva ministra de Trabajo

La presidenta de la República, Laura Fernández, nombró a la nueva ministra de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) después de que Roy Thompson, nombrado en el puesto al inicio del Gobierno, presentara su renuncia hace tres semanas.

De acuerdo con el comunicado compartido por Presidencia, se trata de Mercedes Flores Badilla, abogada de profesión con una maestría en Dirección y Gestión de la Seguridad Social.

“Además, cuenta con amplia experiencia en derecho laboral, gobernanza institucional, elaboración normativa, relaciones con los sectores sociales y el fortalecimiento del diálogo social”, resaltó el Gobierno.

Presidencia también informó la salida de Stephanie Chandler como viceministra de este Ministerio “con el fin de permitirle a la ministra Flores la conformación de su propio equipo”, sumando la segunda baja en el gabinete en poco más de dos meses de la Administración Fernández Delgado.

Thompson, primera salida anunciada, renunció al cargo a principios de julio alegando razones personales, entre ellas, falta de tiempo para atender sus empresas privadas y a su vez las labores del Ministerio de Trabajo.