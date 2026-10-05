Gobierno nombra nueva canciller tras despido de Manuel Tovar

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

La diplomática Ana Elena Pinto Lizano asumirá como ministra de Relaciones Exteriores y Culto a partir del 15 de octubre, en sustitución de Manuel Tovar Rivera, quien fue destituido del cargo el 24 de setiembre por la presidenta Laura Fernández Delgado.

Pinto cuenta con más de dos décadas de experiencia en el Servicio Exterior y ha ocupado puestos relacionados con política exterior, relaciones internacionales, negociación internacional, organismos multilaterales, cooperación y promoción económica, turística y cultural.

Entre sus cargos más recientes, Presidencia destacó su desempeño como embajadora de Costa Rica ante Francia y Mónaco, delegada permanente ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y representante ante la Organización Internacional de la Francofonía.

Es relacionista internacional, tiene una maestría en Gerencia y Negociaciones Internacionales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y un diploma de tercer ciclo en Formación Diplomática del Centro de Estudios Diplomáticos y Estratégicos de París.

La designación ocurre tras la salida abrupta de Tovar, quien fue removido mientras se encontraba en Nueva York como parte de la delegación costarricense ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Presidencia justificó su destitución por su participación en una sesión del denominado Escudo de las Américas, realizada el 22 de setiembre y convocada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, con participación del presidente Donald Trump.

Según la explicación oficial, Tovar acudió a esa reunión sin informar previamente a la presidenta Fernández. La mandataria calificó la actuación como una “negligencia” que impidió su participación en un encuentro que el Gobierno considera estratégico en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

La salida de Tovar se produjo además pocos días después de una reunión que sostuvo en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Durante su gestión también comunicó la decisión de Costa Rica de romper relaciones diplomáticas con Cuba.