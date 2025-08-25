Casa Presidencial rechazó el derecho de respuesta solicitado por la Contraloría General de la República (CGR) tras los supuestos cuestionamientos sin fundamento expresados por el mandatario el pasado miércoles.

Según Rodrigo Chaves, al no tratarse de un medio de comunicación, no corresponde atender la gestión de la institución, pues “si se quieren defender” deben hacerlo con sus propios recursos.

“La contralora está grandecita, tiene presupuestos exagerados, si ella quiere defenderse que lo haga. ¿Por qué tengo yo que darle la audiencia que ella no tiene para defender a alguien que a todas luces le hace daño a esta patria? Que vea cómo hace”, dijo el presidente después de su comparecencia legislativa el pasado viernes.

En el oficio remitido a Zapote, la CGR denunció que Chaves usó un lenguaje violento con “una actitud misógina y agresiva” al manifestar: “creí que ya le había dado suficiente”.

Chaves tras salir de la audiencia en el Congreso. Foto: Catalina Mairena.

Marta Acosta, contralora general, aseguró que Presidencia divulgó información “difamatoria y calumniosa” sin sustento, vinculada a un proceso de adjudicación en trámite en el Ministerio de Educación Pública (MEP).

“Nuestros argumentos están en documento anexo, acompañados de los párrafos que exigimos sean leídos en la próxima conferencia de prensa, al amparo del derecho de rectificación y respuesta dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Constitucional”, señala la carta firmada por Acosta.

Durante su conferencia, Chaves insistió en que la Contraloría pretende “cogobernar”, calificó de “sinvergüenzas” a sus jerarcas por el papel que habrían tenido en el “Caso Barrenador” y los culpó de frenar la construcción del nuevo hospital Max Peralta en Cartago.

La CGR replicó que el presidente instala falsedades en sus discursos, con afirmaciones reiteradas y engañosas sobre temas sensibles como educación y salud.

“La falsedad se ha puesto de moda en sus conferencias y discursos públicos; lo hace sobre temas sensibles en materia de educación y salud, mintiendo de forma reiterada y con saña para engañar a costarricenses decentes y de buena fe. Utilizar a las comunidades de la forma en que lo hace, aunque sus mentiras no sean sostenibles en el tiempo, es más que deplorable”, expone el documento.

La institución añadió que tiene pruebas de que el Ejecutivo falta a la verdad en sus críticas sobre los procesos que, según Zapote, la Contraloría detiene.