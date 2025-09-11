El presupuesto del 2026 presentado para el Ministerio de Gobernación y Policía presenta un incumplimiento a la legislación costarricense en las transferencias al Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Conadeco).

De acuerdo con la ley 3.859 sobre el Desarrollo de las Comunidades, establece que el 2% de lo estimado del impuesto sobre la renta se debe girar para las asociaciones de desarrollo de las comunidades, sin embargo, históricamente, no se ha cumplido con el mandato.

El monto destinado a dichas agrupaciones debería de ser superior a los ¢40 mil millones, mientras que solo se presupuestó cerca de ¢8 mil millones.

“Ojalá existiera el esfuerzo por parte de los gobiernos para por lo menos intentar aproximarnos cada más al cumplimiento de esa meta. Son comunidades pequeñas, pero las necesidades de recursos son grandes y el impacto que logran tener las Asociaciones de Desarrollo al estar tan cerca de la comunidad es muy efectivo”, indicó Jonathan Acuña, diputado del Frente Amplio.

Al consultar sobre variaciones en la partida mencionada, Roberto Alvarado, director de la dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco), confirmó que no se planteó llegar a la cantidad de dinero que pretende la legislación.

“Lo discutimos el año pasado y la respuesta va a ser la misma. Sí (se incumple). A la demanda básica de proyectos, este año la variación fue de ¢300 millones en las solicitudes de asociaciones”.

“Hemos realizado 1500 visitas explicando los esquemas de cómo funciona los sistemas de proyectos para que las organizaciones entiendan cómo presentarlos, al igual que explicar las ventajas y beneficios del mismo”, sostuvo.

