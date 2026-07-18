Gobierno inaugurará nuevas delegaciones

La presidenta de la República, Laura Fernández, anunció que el Poder Ejecutivo proyecta una expansión de la infraestructura policial en el país. “Al cierre de 2026 vamos a inaugurar ocho delegaciones como estas”, aseguró la mandataria durante la entrega de la nueva sede policial en Desamparados Norte.

La inauguración de la delegación de Desamparados Norte, que contó con la presencia del ministro de Seguridad, Gerald Campos, y el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, se presenta como “una evidencia de la lucha frontal de la administración contra el narcotráfico y el crimen organizado”.

Sobre esta prioridad, Fernández destacó: “Hay un montón de problemas nacionales, pero la recuperación de la justicia y de la seguridad nacional es la de esta administración y sé que cuento con la Asamblea Legislativa en esta lucha”.

Inversión y recursos

La nueva infraestructura en Desamparados representó una inversión cercana a los 3 millones de dólares, beneficiando directamente a más de 53 mil habitantes de la zona. El edificio albergará a 83 oficiales y estará equipado con cinco patrullas y seis motocicletas para reforzar la vigilancia en la región.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Gerald Campos aprovechó el espacio para cuestionar la gestión de recursos en otros sectores del Estado, enviando un mensaje directo al Poder Judicial.

“Hay mucha gente que llora por presupuesto. Esa gente lo que no sabe es administrar porque yo desearía tener los recursos que tiene guardado el Poder Judicial para comprar las patrullas que me faltan y hacer las delegaciones que faltan”, cuestionó Campos.

El evento, que incluyó actos folclóricos y una alta participación comunal, se realizó previo a la gira oficial de la mandataria a la provincia de Guanacaste con motivo de la celebración de la Anexión del Partido de Nicoya. Con este anuncio, el Gobierno reafirma su compromiso de dotar a la fuerza pública de mejores condiciones operativas antes de que concluya el presente año.



Gerald Campos y Nogui Acosta en el evento.