Gobierno inaugurará Cacco tres meses después de fecha inicial

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

Casi tres meses después de la fecha establecida inicialmente, el Gobierno inaugurará el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco). Por medio de la cadena nacional de este domingo, la administración de Laura Fernández fijó el 14 de octubre como la fecha en que se va a presentar la obra finalizada ante los costarricenses.

“Por el dolor de las víctimas inocentes, por las familias honestas que viven presas del miedo, por un pueblo que está cansado de la impunidad y pide mano dura contra los delincuentes. Hoy podemos decir, con orgullo, que el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado está listo. Porque hoy, más que nunca, vamos a defender a nuestra patria con todas nuestras fuerzas”, indicó Fernández.

Sin embargo, el Cacco había sido anunciado para julio de este año por la administración de Rodrigo Chaves. El plazo de construcción se fijó en 195 días durante el arranque de las obras, realizado en enero, cuando el entonces presidente realizó una conferencia de prensa junto al mandatario salvadoreño Nayib Bukele.

La fecha establecida para completar los trabajos venció el 28 de julio, sin que el centro estuviera listo.

“Para marcar línea, esta primera piedra del centro de alta contención contra el crimen organizado no es un símbolo, no es vender humo, no es, como decimos los ticos, paja. Ya se terminó todo el trabajo de nivelación; empezamos a construir y, en 195 días costarricenses, las cosas que ustedes vieron en esos vídeos y en las palabras del señor presidente Bukele se acabarán”, afirmó Chaves en enero.

La entonces diputada Pilar Cisneros también aseguró que la obra estaría terminada en julio, de acuerdo con el cronograma anunciado por el Gobierno anterior.

“El mensaje costarricense es claro y directo: la nueva cárcel estará lista en 195 días desde la colocación de la primera piedra, con fecha estimada para julio de este año”, manifestó Cisneros.

Con el vencimiento del plazo, la obra pasó a la administración encabezada por Laura Fernández, que finalmente será la encargada de inaugurar el centro de alta contención. La presidenta defendió el proyecto como parte de la respuesta del Gobierno frente a la criminalidad y destacó que la infraestructura ya se encuentra lista.

El Ministerio de Justicia, encabezado por Gabriel Aguilar, quedó a cargo de la obra durante la actual administración.

Fernández sostuvo que la infraestructura responde al objetivo de fortalecer el control estatal sobre las personas vinculadas con el crimen organizado y agregó que el Gobierno defenderá al país frente a la criminalidad.

El Centro de Alta Contención cuenta con cinco módulos de alta seguridad, diseñados para albergar a un promedio de 1.020 reos cada uno, lo que eleva su capacidad total a 5.100 privados de libertad de alta peligrosidad, distribuidos en celdas colectivas de aproximadamente 60 personas por celda.

Como medidas de seguridad estrictas, el complejo elimina por completo los espacios ocultos o casilleros para evitar el contrabando, obliga a los internos a permanecer uniformados, restringe drásticamente llamadas y visitas, y aplica un sistema de requisas continuas apoyado por fortines de vigilancia perimetral y visibilidad total para la policía penitenciaria.

La extensión total de esta obra carcelaria abarca un terreno general de 90 mil metros cuadrados, de los cuales 31 mil metros cuadrados corresponden estrictamente al área de construcción. El costo de la cárcel fue de ¢21 mil millones.