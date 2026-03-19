El Gobierno espera que el proceso de negociación para el ingreso al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico finalice en los próximos dos meses.

Así lo indicó la viceministra de Comercio Exterior (Comex), Indiana Trejos, a Grupo Extra.

“Esta es una negociación muy importante, el Acuerdo Transpacífico va a ser uno de los más importantes para Costa Rica de la última década y tenemos la meta de concluir en los próximos dos meses.

Esta alianza le daría al país acceso a un mercado que representa aproximadamente el 15% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y el 18% del comercio internacional de bienes, además de abrir la puerta a más de 600 millones de consumidores potenciales.

La asociación la componen 12 países, de los cuales seis tienen un acuerdo comercial con Costa Rica: Canadá, Chile, México, Perú, Reino Unido y Singapur.

Japón, Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Brunéi y Vietnam forman parte del acuerdo, aunque nuestro país no tiene un Tratado de Libre Comercio con estas naciones.

“Abre oportunidades de exportación donde tenemos complementariedades y podemos tanto exportar bienes como importar insumos para los procesos de manufactura que realizamos en nuestro país. También nos hace más atractivos al mundo para la Inversión Extranjera Directa, así que vislumbramos un enorme potencial cuando nos convirtamos en miembros de este acuerdo”, agregó Trejos.

De acuerdo con datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), el total exportado en bienes durante el 2025 fue de $1.850 millones, principalmente en sectores como el agrícola, alimentario, equipo de precisión médico y materiales eléctricos o electrónicos.

Las agujas, catéteres y otros dispositivos médicos suman $516 millones, mientras que los circuitos integrados aportan $212 millones a las exportaciones.

En alimentos destacan los jarabes y concentrados para gaseosas con $153 millones, al igual que la piña y el banano que suman $168 millones.

Oposición al acuerdo

El sector agrícola ha sido uno de los principales opositores al ingreso a Transpacífico debido a la sensibilidad que tienen varios productos nacionales a la competencia por parte de algunos países en la agrupación.

“Nosotros, desde el primer día, hemos manifestado nuestra gran preocupación en vista de que el Comex no nos ha mostrado las ventajas para el sector agrícola. En el agro nacional hay sectores que se verían muy afectados ante esta apertura. Lamentablemente, las autoridades no han tomado en cuenta nuestras preocupaciones y han seguido adelante”, comentó Oscar Arias Moreira, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA).

Desde la cámara han destacado a Vietnam como el segundo productor de café a nivel mundial y un exportador clave de arroz. Nueva Zelanda y Australia representan una amenaza para productores de carne y lácteos.

En reiteradas ocasiones han calificado al acuerdo como un “tratado para la importación”.

“Las empresas importadoras se verían muy favorecidos con la coyuntura que tenemos actual de un tipo de cambio bajo. Por el contrario, a los que producimos localmente que tenemos costos de producción muy altos y que no tenemos las protecciones arancelarias pues esto genera una amenaza adicional al agro en este momento”, mencionó Arias Moreira.

El presidente de la CNAA indicó que, recientemente, fueron invitados a una reunión informativa con representantes del Comex, en donde se les comentó que las autoridades son conscientes de las sensibilidades de los productores.

Adicionalmente, externaron que no habría exclusiones de productos y que estaban valorando periodos de desgravación arancelaria extensos para realizar los ajustes a lo interno del país.

Exportaciones al acuerdo

Países con tratado:

– México: $329 millones

– Reino Unido: $273 millones

– Canadá: $140 millones

– Singapur: $136 millones

– Perú: $134 millones

– Chile: $42 millones.

Sin tratado:

– Japón: $359 millones

– Malasia: $321 millones

– Vietnam: $77 millones

– Australia: $29 millones

– Nueva Zelanda: $6 millones

Fuente: Procomer

Indiana Trejos Viceministra Comex “Estamos en la recta final, no es un proceso sencillo, es un acuerdo muy demandante y esperamos en los próximos meses tener algún anuncio. Son 12 países miembros, entre ellos está Japón que es una economía del G7 con la cual Costa Rica no tiene un acuerdo de libre comercio”.