Las fuerzas policiales de Costa Rica pasaron a manos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a partir de este 1º de octubre, tal como lo dicta el artículo 102 de la Constitución Política.

Por ende, a partir de hoy, el organismo electoral tiene una línea directa en la que puede girar instrucciones directamente a las autoridades, para asegurar aspectos propios del proceso electoral.

Foto: Jorge Castillo.

Entre ellos, la custodia del material electoral, la protección en el traslado de ese material, la vigilancia de sedes electorales y la garantía del libre tránsito de votantes.

Foto: Jorge Castillo.

“Ese acceso directo a las Fuerzas de Policía le permite al TSE garantizarle a los costarricenses que el proceso electoral que se avecina se desarrolle en condiciones de garantía y libertad absolutas” informó el ente electoral.

En una actividad realizada en la sede de la institución organizadora y fiscalizadora del proceso electoral, el mandatario Rodrigo Chaves entregó de forma simbólica los emblemas de los cuerpos de seguridad a la magistrada presidenta del Tribunal, Eugenia Zamora.