Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El Ministerio de Hacienda presentó una rebaja de ¢14 mil millones en el segundo presupuesto extraordinario por plazas que permanecieron vacantes durante el primer semestre de 2026. En total, se trata de 2.714 puestos en 18 instituciones del Estado.

En el documento presentado a la Asamblea Legislativa se desglosa el volumen entre los diferentes ministerios.