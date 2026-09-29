El Ministerio de Hacienda presentó una rebaja de ¢14 mil millones en el segundo presupuesto extraordinario por plazas que permanecieron vacantes durante el primer semestre de 2026. En total, se trata de 2.714 puestos en 18 instituciones del Estado.
En el documento presentado a la Asamblea Legislativa se desglosa el volumen entre los diferentes ministerios.
- Ministerio de Justicia y Paz: 503 plazas
- Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT): 415 plazas
- Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE): 199 plazas
- Ministerio de Seguridad Pública: 172 plazas
- Ministerio de Gobernación y Policía: 77 plazas
- Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN): 58 plazas
- Presidencia de la República: 50 plazas
- Ministerio de la Presidencia: 28 plazas
- Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: 26 plazas
- Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT): 21 plazas
- Ministerio de Comercio Exterior (COMEX): 2 plazas