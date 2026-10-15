Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Pese al aumento en la cantidad de accidentes en carretera y de fallecimientos, las autoridades destinan pocos recursos a los cantones con mayor cantidad de incidentes viales.

Así lo señala un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR), en el que se detalla que 13 cantones concentran poco más del 50% de los accidentes y, sin embargo, no recibieron ni el 30% del presupuesto destinado a la señalización vial.

“Se tiene una baja cobertura y priorización de las intervenciones en materia de seguridad vial, que, por ejemplo, en la demarcación de las carreteras, los despliegues policiales y las giras para el otorgamiento de licencias, permitan un enfoque en las zonas y horarios de mayor siniestralidad”, detalló Marcela Aragón, vocera del ente contralor.

Según los datos, pese a que estos cantones presentan la mayor cantidad de accidentes, “29,5% del señalamiento vertical, el 28,51% de kilómetros y el 44,74% de metros cuadrados de carreteras y calles demarcadas por la Dirección General de Ingeniería de Tránsito se dirigió a estas zonas”.

El informe también explicó que esto se debe a una deficiente “planificación táctica y operativa” tanto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes como del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).

Marcela Aragón

Contraloría General de la República “Hay un desconocimiento sobre la efectividad del uso de los recursos, tanto de las intervenciones en señalamiento y demarcación de las vías como de las campañas masivas sobre seguridad vial, así como un deterioro de la capacidad de atención y cobertura de accidentes viales”.

El ente advirtió que, de no contar con un plan que priorice estas zonas, “no se garantiza que las acciones estatales permitan la cobertura eficaz de las principales zonas críticas con el fin de lograr un resultado efectivo en la reducción sostenida de la siniestralidad vial”.

A esto se suma que las autoridades desconocen si la colocación de señales verticales y horizontales realmente es efectiva para reducir los accidentes en carretera, puesto que “no se cuentan con los insumos (información, datos, métricas, entre otros) necesarios para orientar los recursos hacia los resultados que logren un efecto en la siniestralidad vial”.

Debilitamiento de Tránsito mantiene los accidentes

Entre los factores que inciden en la persistencia de los accidentes a nivel nacional, la CGR señala un deterioro de las condiciones de las autoridades de tránsito.

El informe advierte sobre deficiencias en los tiempos de atención de incidentes en carretera, que pueden llegar a durar hasta una hora por cada siniestro, según la oficina encargada de atenderlo.

¿Cuánto tarda tránsito en atender emergencias? Brunca: 0:12:16

Atlántico: 0:14:44

Pacifico central – Huetar Norte: 0:17:53

Huetar Norte: 0:25:28

Heredia y Alajuela: 0:27:09

Cartago: 0:39:37

San José: 0:50:59

Chorotega: 1:09:46 Fuente: Contraloría General de la República

A esto se suma una distribución inadecuada de los horarios de vigilancia, pues “se determinó que el despliegue del recurso policial presenta una focalización que no prioriza la vigilancia sobre los horarios de mayor siniestralidad; al respecto, la Dirección General de Policía de Tránsito mantiene un esquema operativo que concentra el 64,97% de su actividad durante la jornada diurna (de 06:00 a 18:00 horas)”.

Sobre este tema, el experto en seguridad vial Carlos Contreras señaló las malas condiciones laborales que enfrentan los oficiales de tránsito al vigilar las carreteras nacionales.

“El panorama es muy preocupante, más si le sumamos algunos datos que tenemos recientemente de alguna precariedad con los elementos que la Policía de Tránsito tiene que lidiar”, relató Contreras, del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.

La Contraloría también señala una falta de oficiales en carretera, lo que obliga a que alrededor de 90 personas cubran todo el territorio nacional por turno laboral. A esto se suma el mal estado de los equipos.

Carlos Contreras

Experto en Seguridad Vial – CFIA “Si a eso le sumamos que no estamos resolviendo el problema de la vigilancia electrónica para que venga a ayudar, pues tenemos un ambiente a nivel de infraestructura, control y fiscalización se están juntando para lo que está pasando en este momento en las carreteras”.

“Se identificó que alrededor del 50% de las motocicletas institucionales, las cuales representan el 41% de la flota vehicular total, se encuentran inoperantes. También se identificó una reducción en la flota activa global: las unidades en operación entre patrullas, motocicletas y grúas disminuyeron de manera sostenida, pasando de 518 unidades útiles en 2023 a 386 a marzo de 2026”, expresa el informe.

Necesidad de fotomultas

Para solucionar la falta de oficiales de tránsito, mejorar el equipamiento de la Policía y aumentar la efectividad de la señalización, Contreras destacó la necesidad de que el país avance en la videovigilancia en carretera.

“Este país se ha atrasado en lo que es vigilancia electrónica, y ya no puede atrasarse más en lo que tiene que ver tanto con fotomulta como fotodetección de accidentes, y esto también acompañarlo de incrementar la cantidad de efectivos en la Policía de Tránsito, que es fundamental”, expresó.

Autoridades responden Consultadas por Grupo Extra, las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes señalaron haber recibido los señalamientos realizados por la Contraloría. “Este Ministerio recibió el día de hoy dicho documento; se procederá con el análisis del mismo para poder referirnos más adelante”.

En este ámbito, el país arrastra desde 2024 una promesa del entonces ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, quien anunció una iniciativa de carácter privado desde el Consejo Nacional de Concesiones.

Sobre dicho proyecto, el actual jerarca de la cartera, Efraím Zeledón, destacó que la iniciativa llegaría a las carreteras nacionales a mediados del próximo año, en aquellas rutas con mayor cantidad de accidentes, ubicadas principalmente en la Gran Área Metropolitana.