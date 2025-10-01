El Gobierno de la República invirtió ₡268.786.744 para financiar proyectos liderados por jóvenes en 75 cantones de Costa Rica.

La iniciativa, ejecutada a través del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) y el Consejo de la Persona Joven (CPJ), busca fortalecer áreas clave como la salud mental, la empleabilidad y la prevención de la violencia.

En cifras:

El monto total transferido para impulsar proyectos comunitarios liderados por jóvenes es de ₡268.786.744.

75 Comités Cantonales de la Persona Joven (CCPJ) en todo el país serán los beneficiarios directos de estos recursos.

Más de ₡900 millones en superávits acumulados ya han sido trasladados y están pendientes de ser ejecutados por las municipalidades, por lo que se pide agilizar su gestión.

La transferencia de fondos es parte de una estrategia más amplia para posicionar a la juventud como una prioridad nacional.

Además, también se incluye un significativo aumento en los procesos de acompañamiento y capacitación en todo el territorio para descentralizar las acciones y promover la participación activa de los jóvenes en la toma de decisiones.

Los proyectos se enfocarán en áreas clave como salud mental, empleabilidad, emprendimiento, prevención de la violencia y ciberseguridad.

“Las juventudes son el eje esencial de nuestra gestión: invertir en ellas es invertir en el presente y en el futuro de Costa Rica. Por eso acompañamos a cada comité, porque creemos firmemente en su capacidad de transformar comunidades, abrir oportunidades y construir un país más justo, creativo y sostenible”, expresó Jorge Rodríguez Vives, ministro de Cultura y Juventud.

El MCJ y el CPJ han hecho un llamado a todas las municipalidades e intendencias para que gestionen con agilidad la ejecución de los fondos y los conviertan rápidamente en oportunidades concretas.

Las transferencias se realizarán en los próximos meses, a medida que los gobiernos locales concluyan las gestiones necesarias para asegurar que ningún cantón se quede atrás.