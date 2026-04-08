Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

El Poder Ejecutivo anunció este miércoles la designación de 4 grupos en Medio Oriente como organizaciones terroristas.

Según explicó el ministro de Seguridad, Mario Zamora, se trata de la Guardia Islámica Republicana de Irán, Hezbolá en Líbano, Hamás y Ansar Allah en Yemen.

“Vamos a elevar las barreras de seguridad ante la posible infiltración de miembros”, aseguró el ministro.

De acuerdo con el jerarca, la decisión se sustenta “con base en trabajos de cooperación internacional con nuestras contrapartes y ante las amenazas recientes en el entorno internacional”.

Con esta medida, también se aplicarán acciones de protección y vigilancia bancaria para evitar que consigan fuentes de financiamiento que provengan de Costa Rica.