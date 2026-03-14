Gobierno decreta emergencia fitosanitaria por hongo en caña de azúcar

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) declaró una emergencia fitosanitaria ante la presencia del hongo de la roya naranja en el país.

“En febrero ya teníamos información acerca de la afectación de la roya naranja desde antes que terminara el 2025. Sin embargo, no teníamos claridad de la magnitud hacia los productores. En marzo teníamos el informe preliminar para atender la emergencia fitosanitaria y en estos días se publicó la declaratoria”, comentó Víctor Carvajal, ministro del MAG.

Esta enfermedad está afectando al 40% del área cultivada de caña de azúcar, la cual se estima en 1.530 hectáreas. El hongo provocó una reducción del rendimiento en los cultivos del 37%.

La afectación principal se ubica en los cantones de Pérez Zeledón y Buenos Aires en la Región Brunca.

“Comprendemos que es una región sensible y de mucha importancia para el sector cañero nacional porque es donde más pequeños y medianos productores tenemos. Si bien el área no es muy grande, sí aglutina un número relevante de agricultores afectados”, agregó Carvajal.

Alejandro Rodríguez, gerente del Departamento de Investigación de la Dirección de Investigación y Extensión de la Caña de Azúcar (Dieca) de la Liga Industrial de la Caña de Azúcar (Laica), detalló que la estrategia para enfrentar la situación incluye varias fases.

Entre ellas detectar el patógeno en los cultivos, incorporar fertilizantes y controlar las malezas, aplicar fungicidas y foliares, al igual que retirar las variedades que son susceptibles a la enfermedad y reemplazarlas por semillas con mayor resistencia.

La roya naranja es una enfermedad causada por un hongo que afecta principalmente a la caña de azúcar. Se manifiesta mediante la aparición de manchas de color anaranjado las hojas del cultivo.

Estas lesiones producen esporas que se dispersan fácilmente por el viento. Con el tiempo, las hojas se secan y pierden capacidad de fotosíntesis.

El hongo reduce el rendimiento del cultivo, ya que la planta produce menos azúcar. Esto puede causar pérdidas económicas importantes para los productores nacionales.

La última vez que la roya naranja generó preocupación en el país fue en el 2007, hace 19 años, cuando se generó una reducción del 27% de la producción.