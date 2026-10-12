Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

Viviendas, locales comerciales y hasta edificios deberán ser demolidos por el Estado para construir el proyecto Tibi, el tren eléctrico impulsado por el Gobierno, sin necesidad de retribuir económicamente a los dueños de dichas estructuras o propiedades.

Así lo confirmó el propio Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), que detalló que “el estudio de factibilidad identificó más de 400 ocupaciones en el derecho de vía ferroviario”; es decir, construcciones que se edificaron en terrenos que pertenecen al Estado por su cercanía con las vías del tren.

Según consta en el Decreto 22.483, firmado en 1993, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) determinó un derecho de vía de 6,7 metros a cada lado de las vías como parte de los terrenos del Incofer. Esto aplica para zonas planas, mientras que en taludes o partes montañosas se establecieron 5 metros.

“Esta situación será abordada de conformidad con la normativa vigente, que establece la protección del derecho de vía ferroviario”, justificó el Incofer sobre la medida de intervención.

La demolición de estas estructuras para construir el tren eléctrico se debe a que los nuevos diseños contemplan el tránsito simultáneo de dos vías por ruta; es decir, se requiere colocar otra línea férrea para realizar los viajes desde y hacia la capital al mismo tiempo.

En el caso de las viviendas, el Incofer prepara una medida especial para las personas en condiciones vulnerables, con el objetivo de garantizar que no se queden sin un lugar donde vivir.

“En los casos en que las condiciones socioeconómicas de las personas ocupantes así lo ameriten, se coordinará con las instituciones competentes en materia de bienestar y vivienda social, de acuerdo con sus atribuciones, la disponibilidad presupuestaria y la normativa aplicable. Cabe indicar, que sobre este proceso se ha venido gestionando coordinaciones con las instituciones competentes”, detalló la institución.

Expropiaciones se mantienen estancadas

Pese a que el proyecto del tren Tibi fue anunciado en septiembre de 2025 por el entonces presidente Rodrigo Chaves, la iniciativa aún mantiene la misma cantidad de expropiaciones pendientes para poder construirse.

Tanto el Incofer como Álvaro Bermúdez, presidente de la institución, confirmaron que los 145 terrenos que el Estado debe adquirir están a la espera del inicio del proceso legal.

“Estamos viendo las expropiaciones, que es un tema bastante complejo, porque sí hay que expropiar, bueno, una cantidad importante de propiedades, entonces estamos armando todos esos expedientes, haciendo los avalúos para pasar ya a la parte de ejecución de estas expropiaciones”, señaló Bermúdez a Grupo Extra.

En total, los 145 terrenos deberán adquirirse entre este año y 2028, con un presupuesto de $24 millones (cerca de ¢11.000 millones) provenientes de las arcas del MOPT.

Álvaro Bermúdez

Presidente del Incofer “Después de esa parte también estamos avanzando en todos los carteles, la fase de diseño, construcción y toda la parte de material rodante. Por otro lado, estamos viendo las expropiaciones, que es un tema bastante complejo”.

Pese a ello, el presidente del Incofer detalló que tanto la cantidad de terrenos ocupados dentro del derecho de vía como el número de expropiaciones podrían variar conforme avance el proceso de construcción del tren eléctrico.

“Es parte de lo que estamos revisando, porque hay algunas que hemos determinado que ya no se requiere hacer expropiaciones, porque el diseño se puede ajustar”, explicó.

Primera licitación llegará este mes

Aunque el cronograma del Banco de Proyectos del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) preveía iniciar los procesos de licitación en julio de este año, el presidente del Incofer detalló que se espera publicar el primer cartel este mes o el próximo.

“Estamos con la parte de los carteles, se les hizo moción para la Gestión de Proyectos, eso estamos a punto de publicarlo muy pronto, este mes o el próximo”, expresó Bermúdez.

Según dicho cronograma, la etapa de preejecución también debió haber iniciado en julio de este año; sin embargo, registra un 0% de avance. Mientras tanto, el diseño final del tren eléctrico deberá estar concluido antes de julio de 2028.