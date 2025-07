El Ministerio de Hacienda enfrentará una intensa agenda financiera durante los últimos seis meses del 2025, cuando deberá cancelar alrededor de ¢2 billones en vencimientos de deuda pública, tanto en colones como en dólares.

De estos, ¢881 mil millones corresponden a intereses.

Así lo confirmó el ministro Nogui Acosta, quien detalló que julio será uno de los meses más exigentes, con pagos que alcanzan los ¢415 mil millones, una porción significativa de ellos en divisa extranjera.

La presión continuará durante agosto y septiembre, con obligaciones que rondan los ¢430 mil millones en cada mes.

Octubre, aunque representa un alivio en volumen con vencimientos cercanos a los ¢190 mil millones, exigirá una mayor atención debido a que la mayoría de estos compromisos están en dólares, lo que implica la necesidad de contar con suficientes divisas al momento del pago.

En noviembre, los vencimientos repuntan a ¢330 mil millones, y el 100% de esa deuda está también en moneda extranjera, aumentando la presión sobre las reservas internacionales y las fuentes de financiamiento en dólares.

El cierre del año, en diciembre, se proyecta con pagos superiores a los ¢200 mil millones, con una carga más equilibrada las monedas.

Préstamos

Para enfrentar estos compromisos, el Poder Ejecutivo busca el aval legislativo para aprobar créditos de apoyo presupuestario. Entre ellos destacan $500 millones del Banco Mundial, y €100 millones de la Agencia Francesa.

“Este mes tenemos un vencimiento de una deuda país por $500 millones y en noviembre de $600 millones y el Ministerio de Hacienda no tiene los dólares suficientes para pagar. Si no aprobamos tendremos que ir al mercado local a comprar colones y cambiarlos a un interés muy alto. Necesitamos este dinero para pagar las obligaciones y con el préstamo del BIRF obtenemos ese monto a un interés muy bajo y un plazo largo”, señaló la diputada oficialista Pilar Cisneros.

El ministro Acosta añadió que la urgencia en aprobar los préstamos radica en que actualmente hay poca disponibilidad de dólares en el mercado interno, lo que obliga a buscar financiamiento internacional. No obstante, desde la oposición surgieron fuertes críticas. El legislador Eliécer Feinzaig cuestionó la falta de previsión por parte del ministerio.

“Hacienda tiene un vencimiento de $500 millones a finales de mes y no han hecho el prefondeo. Esto es una irresponsabilidad de Nogui Acosta y constituye una falta de deberes de parte del ministro. No puede ser que a estas alturas el gobierno no tenga el dinero y por cierto, también pueden ir al mercado local por dólares si ahorita más bien hay un exceso”, criticó el legislador Eliécer Feinzaig.

Pago de deuda

• Julio: ¢415 mil millones.

• Agosto: ¢430 mil millones.

• Septiembre: ¢430 mil millones.

• Octubre: ¢190 mil millones.

• Noviembre: ¢330 mil millones.

• Diciembre: ¢200 mil millones.

Fuente: Ministerio de Hacienda