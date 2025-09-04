El presidente de la República, Rodrigo Chaves, reaccionó a la crisis educativa y a los hallazgos expuestos en el Décimo Informe Estado de la Educación (EE), al cual restó validez y calificó de “sesgado”.

“Repudio los análisis sesgados, que lo único que hacen es defender intereses económicos y políticos espurios”, manifestó el mandatario al referirse al documento.

Chaves aseguró que su gobierno sí ha asumido responsabilidad en la atención de los problemas, aunque defendió que los avances logrados son mérito de su administración.

“Tenemos muchísima responsabilidad sobre lo poco que se ha logrado avanzar. Yo tomo muchísimo crédito por la eliminación del convenio con Cuba, por la disminución de las órdenes sanitarias, por la conectividad de internet satelital en lugares remotos, por la creación de una tercera parte de los colegios técnicos del país y por la infraestructura educativa que se construye y repara a una velocidad nunca vista”, expresó.

Críticas al informe

El presidente criticó que el informe insista en aumentar el gasto sin considerar la eficiencia en la administración de los recursos. Es importante agregar que la norma constitucional en su artículo 78 dice que el 8% del Productor Interno Bruto (PIB) se debe destinar a educación.

“El Estado de la Educación lo único que dice es: gaste más plata, más plata, más plata. Pero lo que falta no es plata, es administración”, afirmó.

En su intervención, también apuntó contra Jorge Vargas, director del Programa Estado de la Nación, a quien acusó de defender los intereses de las universidades públicas, en particular de la Universidad de Costa Rica (UCR).

En la misma línea, el ministro de Educación Pública, José Leonardo Sánchez, sostuvo que el rezago educativo que enfrenta el país es consecuencia de un cúmulo de decisiones tomadas en administraciones anteriores.

Según señala el Informe, se confirma el peor desempeño histórico de Costa Rica en las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), donde el país ocupó la posición 60 entre 81 naciones, con un puntaje de 385.

Los resultados reflejan una caída sostenida en todas las áreas evaluadas entre 2009 y 2022: lectura (-6,32%), matemática (-5,87%) y ciencias (-4,42%).

“Los resultados que recibimos en el 2022 son consecuencia de más de 10 o 15 años de gestión de gobiernos anteriores. La educación es un problema estructural y acumulativo”, afirmó.

El jerarca recordó que uno de los principales retos identificados al inicio de la actual administración fue la deficiencia en lectoescritura, un rezago que, según dijo, se originó en decisiones pasadas y que se profundizó con las huelgas del sector educativo y posteriormente con la pandemia.

Asimismo, aseguró que para conocer los resultados “reales” habrá que esperar a las pruebas PISA de 2026.

“¿Cómo están ahora? Eso lo sabremos en el 2026, cuando se publiquen los resultados de las pruebas PISA. Es importante señalar que los estudiantes que aplicaron la prueba este año vivieron de lleno las huelgas, la pandemia y la postpandemia”, explicó el ministro.

Más reacciones según el informe

Cabe recordar que la actual administración decidió suspender dos programas clave para el sistema educativo, medida que, según el EE, se tomó sin un criterio técnico sólido ni una evaluación adecuada.

Se trata del Programa Nacional de Informática Educativa del MEP-FOD (Pronie) y del Programa de Afectividad y Sexualidad Integral (Paysi), este último reemplazado por la iniciativa denominada Educación para la Paz y la Convivencia.

Los investigadores califican estas decisiones como una “violación al principio de progresividad en derechos humanos”.

Sobre este punto, el ministro consideró que atribuir la crisis educativa únicamente a estas dos acciones resulta cuestionable desde el punto de vista técnico.

“La Fundación Omar Dengo nunca contó con un currículo formal ni con evaluaciones durante más de 20 años. Lo que no se evalúa, no se sabe. En 2023 se eliminó ese esquema y en 2024 se instaló un programa más robusto y formal de formación tecnológica. No he visto una evaluación de impacto que demuestre que ese cambio provocó una crisis en cuestión de un año”, explicó.

Con respecto a la eliminación de las guías de educación sexual, Sánchez señaló que apenas alcanzaban al 10% de la población estudiantil.

“Es muy difícil afirmar que eliminarlas y sustituirlas por el nuevo programa, que ya tiene un año de estar aplicándose y es más amplio, haya generado la crisis actual”, indicó.

El jerarca insistió en que lo que existe es un rezago histórico y estructural de otras administraciones.