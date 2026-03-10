Gobierno convoca Comisión de Enlace para iniciar negociación del FEES

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El Gobierno convocó a una sesión de la Comisión de Enlace para iniciar el proceso de negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) correspondiente al 2027. La convocatoria fue remitida por el ministro de Educación Pública, José Leonardo Sánchez Hernández.

El anuncio se dio a conocer durante la sesión ordinaria 6977 del Consejo Universitario (CU) de la Universidad de Costa Rica (UCR), donde se informó sobre el oficio enviado el 6 de marzo de 2026 a representantes del Gobierno y de las universidades públicas.

La reunión está programada para el 17 de marzo de 2026 a las 2:00 p.m. en las instalaciones del Ministerio de Educación Pública (MEP), específicamente en el edificio Torre Mercedes, en Paseo Colón. Serán reuniones de negociación anticipadas, tomando en cuenta que en años anteriores se convocaba hasta mayo.

Puntos de agenda:

El repaso de las reglas y principios que rigen la negociación del FEES.

La aprobación de notas pendientes por parte del Consejo Nacional de Rectores (Conare).

La definición de las agendas y sesiones de trabajo.

Una presentación sobre el cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Comisión de Enlace durante 2025.

Un informe sobre la situación macroeconómica del país.

Posición del Gobierno respecto a la negociación del FEES para el año 2027.

La Ley Marco de Empleo Público, la Ley del Sistema Nacional de Inversiones Públicas y el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2027-2030.

La convocatoria fue dirigida a las rectorías de las universidades públicas, María Estrada (TEC), Rodrigo Arias (UNED), William Rojas (UTN), Carlos Araya (UCR), Jorge Herrera (UNA) Y Raquel Loría, representante de la Federación de Estudiantes Universitarios.

Así como a jerarcas de instituciones vinculadas al proceso: Rudolf Lücke (Hacienda), Paula Bogantes (Micitt) y Marlon Navarro (Mideplan).