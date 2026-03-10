Gobierno convoca Comisión de Enlace para iniciar negociación del FEES

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El Gobierno convocó a una sesión de la Comisión de Enlace para iniciar el proceso de negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) correspondiente al 2027. La convocatoria fue remitida por el ministro de Educación Pública, José Leonardo Sánchez Hernández.
El anuncio se dio a conocer durante la sesión ordinaria 6977 del Consejo Universitario (CU) de la Universidad de Costa Rica (UCR), donde se informó sobre el oficio enviado el 6 de marzo de 2026 a representantes del Gobierno y de las universidades públicas.
La reunión está programada para el 17 de marzo de 2026 a las 2:00 p.m. en las instalaciones del Ministerio de Educación Pública (MEP), específicamente en el edificio Torre Mercedes, en Paseo Colón. Serán reuniones de negociación anticipadas, tomando en cuenta que en años anteriores se convocaba hasta mayo.
La convocatoria fue dirigida a las rectorías de las universidades públicas, María Estrada (TEC), Rodrigo Arias (UNED), William Rojas (UTN), Carlos Araya (UCR), Jorge Herrera (UNA) Y Raquel Loría, representante de la Federación de Estudiantes Universitarios.
Así como a jerarcas de instituciones vinculadas al proceso: Rudolf Lücke (Hacienda), Paula Bogantes (Micitt) y Marlon Navarro (Mideplan).