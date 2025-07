El Poder Ejecutivo decidió desconvocar el expediente 24.290, denominado Jornadas 4-3, para llevar al Plenario la discusión del préstamo con el Banco Mundial por $500 millones (cerca de ¢250 mil millones según el tipo de cambio actual).

Según explicó la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, la decisión se dio debido a la urgencia de aprobar el empréstito para cubrir el vencimiento de deuda.

“Hemos insistido en jornadas flexibles, pero este mes tenemos el vencimiento de una deuda país que no fue adquirida por este Gobierno de $500 millones y el Ministerio de Hacienda no tiene dólares. Si no aprobamos estos créditos de apoyo presupuestario, hay que ir al mercado local a comprar colones y cambiar a dólares para pagarlo, hay intereses altísimos y plazos cortísimos”, detalló la legisladora.