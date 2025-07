El Poder Ejecutivo no logró ponerse de acuerdo con el gobierno local de Nicoya para realizar el acto solemne por los 201 años de la Anexión, lo que provocó una serie de cuestionamientos entre ambas partes.

El parque tuvo que acoger dos actividades de manera simultánea: una organizada por la Alcaldía y otra por la Presidencia.

Sandra Muñoz, presidenta municipal de Nicoya, expuso durante la sesión solemne que en el punto 10 de la agenda se había reservado espacio para el mensaje del presidente Chaves, pero no se presentó.

“¡No me puedo quedar callada! Esta fecha es para conmemorar el valor de hombres y mujeres valientes que decidieron unirse a un país. No podemos construir una patria haciendo divisiones. Exijo que nos digan por qué no se presentaron acá”, cuestionó Muñoz.

Sus palabras obligaron al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, a intervenir ante la multitud y asegurar que Chaves ya venía en camino, ante la creciente especulación de que no asistiría.

En la actividad organizada por los nicoyanos participaron los alcaldes de Guanacaste y representantes del régimen municipal. Ningún miembro del Gabinete asistió.

“Me apagaron el sonido”

Por su parte, el presidente Rodrigo Chaves aseguró que las autoridades de la Municipalidad de Nicoya le apagaron el sonido para impedirle realizar el Consejo de Gobierno en el parque.

“La actividad de la Municipalidad iba a ser adentro a las 9. Cuando se dieron cuenta de que nos íbamos a juntar a las 10:30, decidieron hacerlo afuera. ¿Para qué habrá sido? Y después dicen que soy malcriado, cuando no saben tratar a los visitantes”, subrayó el mandatario.

Estas declaraciones, hechas antes de iniciar la actividad, llevaron a Carlos Martínez, alcalde de Nicoya, a explicar que se había pedido un espacio para concluir la sesión. Negó que se apagara el sonido y aclaró que fue la propia municipalidad la que instaló la tarima y brindó los recursos para el mensaje de Chaves.

“El señor Presidente es bienvenido en Nicoya, pero la celebración tiene que seguir”, comentó. Cabe destacar que en el acto presidencial no se entonó (como es tradición) el Himno a la Anexión de Guanacaste, pero si cantaron una canción sorpresa en honor a Chaves y la Patriótica Costarricense.