Gobierno califica como “irracional” propuesta de los rectores

El Gobierno, en medio de las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), decidió levantarse de la mesa y dar por terminado el proceso, tras calificar como “irracional” y abusiva la propuesta de aumento del 2,94%, equivalente a ₡17.000 millones.

Además, los rectores solicitaron respetar el FEES correspondiente a 2025, es decir, el 2% equivalente a ₡11.500 millones que aún no ha sido girado.

Por su parte, Leonardo Sánchez calificó la propuesta como inaceptable e irracional, y señaló que, ante la falta de acuerdo, la decisión final recaerá en la Asamblea Legislativa.

Anteriormente, el Poder Ejecutivo en la segunda sesión propuso 0%, cuyo monto base oscilará entre los ₡593 mil millones.

Rumbo a Cuesta de Moras

La decisión recaerá en el Congreso, tal como ocurrió en 2024. No obstante, el panorama para las universidades se perfila complejo, ya que la nueva legislatura contará con 31 diputados oficialistas, lo que podría facilitar una resolución alineada con la propuesta planteada por el Ejecutivo.