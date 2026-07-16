Gobierno avanza en propuesta para que estudiantes visiten cárceles

El ministro de Educación Pública (MEP), Leonardo Sánchez, y el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, confirmaron que trabajan en el desarrollo de una iniciativa para que estudiantes de colegios realicen visitas a centros penitenciarios, con el objetivo de que conozcan de cerca la realidad del sistema de justicia del país.

Un enfoque pedagógico más allá de las aulas

Desde la perspectiva del Ministerio de Educación Pública, se defiende que la formación académica no debe limitarse al espacio físico de las escuelas. Las autoridades educativas sostienen que es fundamental exponer a los estudiantes a diversas realidades sociales, económicas y políticas para que comprendan el funcionamiento de la sociedad.

El jerarca del MEP enfatizó que estas visitas no son meros recorridos, sino que cuentan con un componente pedagógico, científico y técnico.

El fin primordial es que el estudiante construya un criterio propio y se convierta en un ciudadano crítico y responsable que entienda que el incumplimiento de las leyes acarrea consecuencias graves tanto para el individuo como para su núcleo familiar.

“El fin es que no vivan en una burbuja y conozcan la realidad”, explicó Sánchez.

Antecedentes y ejecución del proyecto

Por su parte, el Ministro de Justicia recordó que este tipo de programas ya se han implementado en administraciones anteriores, citando como ejemplo visitas realizadas en el año 2015. Actualmente, las autoridades están revisando la organización de esos programas pasados para determinar las mejores posibilidades de retomar la iniciativa en el contexto actual.

Aguilar reiteró el compromiso de avanzar con este proyecto por encargo de la Presidencia de la República. Para ello, se trabajará de forma coordinada con el MEP para identificar los centros educativos que participarán en estas giras.

Aunque el proyecto aún se encuentra en fase de planificación y todavía no está listo para ser ejecutado, el Gobierno dejó clara su intención de retomar este modelo como una herramienta para que los jóvenes “pongan las barbas en remojo” y comprendan el impacto de la criminalidad.