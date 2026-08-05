Gobierno apostaría por aumentar vivienda de bien social

Un mayor impulso a la vivienda de interés social, el avance de proyectos viales y de infraestructura estratégica, así como una agenda para fortalecer la coordinación con el sector privado, forman parte de la apuesta que el Gobierno presentará en las próximas semanas al sector construcción.

Así lo confirmó el vicepresidente de la República, Francisco Gamboa, quien detalló que sostendrá un encuentro con la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), junto con jerarcas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Ministerio de Vivienda, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).

“Realizaremos una visita en las próximas semanas a la Junta Directiva de la Cámara, encabezada por este servidor y con la participación de los ministros del MOPT, Vivienda, AyA e INVU; lo que buscamos es avanzar en proyectos que permitan responder a las necesidades de un país que crece y demanda infraestructura acorde con su potencial”, manifestó.

Francisco Gamboa Vicepresidente de la República “Cada carretera, puente, vivienda o torre de apartamentos, cada aeropuerto, hospital o centro de salud, cada parque industrial de zona franca construido, cada pequeño y gran negocio, es el repositorio de los sueños de una familia que genera riqueza y empleo”.

El jerarca añadió que el objetivo es consolidar iniciativas como PROERI, la rehabilitación de puentes, la conservación vial y proyectos estratégicos en puertos, aeropuertos y vivienda, además de impulsar acciones que permitan aprovechar el crecimiento que experimenta el sector.

Esta visita se da en un momento en que la actividad muestra señales de recuperación, con un crecimiento del 21% en la intención de construcción durante el primer semestre de 2026, según las cifras del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), que registró 5,7 millones de metros cuadrados durante ese periodo, impulsados principalmente por obras industriales, urbanísticas y vivienda de interés social.

La información del CFIA detalla que la vivienda de interés social aumentó un 8,8%, los condominios un 17,4% y la obra urbanística un 40,4%, mientras que la construcción comercial cayó un 4%.

Planificación y trabajo conjunto

El sector construcción considera que el principal reto ya no es únicamente conseguir recursos, sino planificar adecuadamente las obras y mejorar la coordinación entre el Estado y la empresa privada para evitar atrasos.

Randall Murillo, director ejecutivo de la CCC, afirmó que muchas de las obras pendientes pueden avanzar si existe una mejor articulación entre ambos sectores.

“Si tuviéramos una mejor interacción tendríamos muchísimo mejor infraestructura. Hoy la comunicación muchas veces es complicada y no están claras las necesidades de uno y otro sector. En Costa Rica creemos que los problemas son de dinero, pero casi nunca lo son; normalmente tienen que ver con planificación y preingeniería”, indicó.

Randall Murillo Director Cámara Construcción “Esperaríamos que en materia de vivienda social reactivemos un poco, aunque los recursos están un poco limitados; hay varios frentes en materia de construcción pública que, si hacemos un buen esfuerzo, podríamos estar viendo concretarse en los próximos meses”.

Murillo agregó que esperan los anuncios relacionados con obras de infraestructura, aunque advirtió que algunos proyectos requerirán procesos de planificación antes de iniciar su construcción.

Por su parte, el presidente de la CCC, Alfredo Volio, sostuvo que el rezago nacional responde principalmente a décadas de falta de planificación.

“Tenemos claro que el trabajo conjunto entre el sector público y privado es absolutamente indispensable. El sector público desarrolla proyectos habilitadores como escuelas, hospitales y carreteras, mientras el privado genera inversión y empleo”, expresó.

Alfredo Volio Presidente Cámara Construcción “Hoy tenemos un rezago importante en el desarrollo de nuestra infraestructura que, como siempre lo hemos dicho, no es un tema ni de esta administración ni de la pasada o antepasada, si no es un tema de planificación que dejamos de hacer varias décadas”.

Volio añadió que el crecimiento reportado representa una señal positiva, aunque insistió en que este deberá mantenerse durante el resto del año para consolidar la recuperación del sector.