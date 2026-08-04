Gobierno anuncia cartera de proyectos en infraestructura

De cara a los 100 días de la administración de Laura Fernández, el Gobierno anunció que presentará una serie de proyectos de infraestructura vitales para el país.

El vicepresidente Francisco Gamboa detalló que el portafolio se evaluará junto con la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC).

Fotografía Issac Villalta

“Vamos a realizar una visita en las próximas semanas a la Junta Directiva de la Cámara, la cual estará encabezada por este servidor, y en la que participarán también los ministros de Obras Públicas y Transportes, junto con Vivienda; así como la presidenta Ejecutiva del AyA y el presidente Ejecutivo del INVI”, detalló Gamboa.

Entre los principales proyectos de infraestructura se destacaron temas relacionados con conservación vial y movilidad de usuarios.

Fotografía Issac Villalta

“Avanzamos en el desarrollo de proyectos que permitirán responder a las necesidades de un país que crece, produce y demanda una infraestructura acorde con su potencial. Y entendemos que la competitividad no termina donde concluye una carretera, pero eso también promovemos proyectos estratégicos para fortalecer la plataforma logística”, agregó el vicepresidente.

Proyectos clave en infraestructura

Como parte del espacio organizado por la CCC, el sector público y de construcción destacó que actualmente se desarrollan proyectos clave de infraestructura, tales como la ampliación del puerto Caldera, la Marina de Limón y la futura construcción del Tren Rápido de Pasajeros.

“Conectaremos los territorios con los mercados nacionales e internacionales, pero también con los visitantes que vienen a ver nuestra biodiversidad, lo que significa traer más atención, generar más empleo y abrir mayores oportunidades para las familias costarricenses”, concluyó Gamboa.

Fotografía Issac Villalta

El espacio además busca generar una ruta de trabajo entre el sector público y privado con el objetivo de generar proyectos de infraestructura a nivel nacional.