Gobierno anuncia ajuste millonario para la Cruz Roja ante riesgo de cierre de comités

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Ante la preocupación expresada por la posible suspensión de operaciones de la sede de la Cruz Roja en diversos comités locales a nivel nacional a partir de diciembre por falta de presupuesto, el Poder Ejecutivo anunció una inyección económica especial para sostener la operatividad de la benemérita institución.

Naturaleza jurídica y alcance de la gestión

La presidenta Laura Fernández precisó que, si bien la Cruz Roja cumple una función de alto valor social y altruista, opera bajo la figura de una asociación privada. Al fundamentar la relación del Estado con la entidad, la mandataria sostuvo que “no depende de mí” y enfatizó:

“El gasto que hace la Cruz Roja, cómo invierte, qué salarios paga, qué trabajo hace, a mí no me rinde cuentas; yo no le marco metas, no le fijo objetivos”.

Sin embargo, aclaró que la naturaleza privada del organismo no exime al Gobierno de buscar vías de apoyo presupuestario para asegurar la atención de emergencias.

Fotografía Randall Sandoval

Transferencia de fondos y fiscalización

En respuesta a las instrucciones de la Presidencia, el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, confirmó la aprobación de un giro especial destinado a resolver la urgencia financiera. El titular de Hacienda detalló que la cartera “hizo una modificación presupuestaria para darle 100 millones de colones a la Cruz Roja”.

Asimismo, el ministro recalcó la responsabilidad legal sobre el control de las transferencias estatales:

“La plata de los costarricenses, el dinero de los contribuyentes se manejará de acuerdo a lo que establecen las leyes que demandan procedimientos específicos para esos dineros”.

Fotografía Randall Sandoval

Plan complementario de atención prehospitalaria

Como medida paralela para mitigar los tiempos de espera en traslados de emergencia —especialmente en zonas rurales—, el Instituto Nacional de Seguros (INS) adjudicó la compra de 40 nuevas ambulancias destinadas al Cuerpo de Bomberos.

Según explicó la presidenta ejecutiva del INS, Gabriela Chacón, la incorporación de esta flota no implicará costos adicionales para los contribuyentes, ya que se financiará con el 4% del aporte de primas de seguros que percibe Bomberos.