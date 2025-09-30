El plan de sectorización que ha tenido que postergar el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) podría quedar en nada, ya que las autoridades analizan iniciar de cero la planificación de esta medida.

Así lo señaló Carlos Ávila, viceministro de Transporte, a Diario Extra; quien especificó que el proyecto cuenta con muchos años de haberse estudiado, por lo que se analiza si debiese hacerse un nuevo proyecto.

“La sectorización se nos ha convertido casi que en un fetichismo porque tenemos una norma jurídica que nos establece que usted tiene que sectorizar zonas en específico, pero yo tengo mis dudas y las comparto con otros representantes, y es una norma de hace 25 años”, detalló Ávila a este medio.

En un principio, las autoridades habían dicho que el pilotaje en la ruta Santo Domingo – Tibás empezaría en junio del 2023; sin embargo, esta se atrasó hasta diciembre de 2024, según habría anunciado el exministro Mauricio Batalla.

Posterior a ello, el Consejo de Transporte Público (CTP) decidió mover la fecha a febrero del 2025 con el objetivo de lanzar el modelo junto con el inicio de clases; sin embargo, se señaló que aún no existía sistema de cobro funcional.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) detalló que tendrían el modelo de cobro para octubre de este año; sin embargo, actualmente aún no esta definido, por lo que la sectorización sigue esperando.

“Si no me falla la memoria, ya tenemos tres o cuatro informes aprobados desde el punto de vista técnico, esto de los 12 sectores que establece el decreto; pero aún estamos a la espera de que la ley se haga los ajustes al modelo tarifario para la integración tarifaria, que esto es crítico para el éxito del sistema”, agregó el viceministro.

Tarifas están “casi” listas

Diario Extra además consultó a Paolo Varela, intendente de transporte de la Aresep, quien explicó que la institución aún trabaja en desarrollar el modelo tarifario con el objetivo de que los usuarios sean los más beneficiados.

Varela detalló que lo que ha frenado un poco el avance del proyecto es la falta de conformación de un consorcio, es decir, que las empresas que operan las rutas de la zona aún no se unen como una sola figura legal.

“Siguen siendo empresas distribuidas aparte, aunque responden a un mismo grupo económico; pero en tanto se conforme el consorcio, se facilitará el momento en que estén los temas de infraestructura para poder iniciar la sectorización ya con una tarifa que considere esos esquemas de tronco y alimentación”, especificó.

Por su parte, el ingeniero Ronald Castillo, director del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), enfatizó la necesidad de mejorar el sistema autobusero del país.

“Esto es un sistema nacional en donde hay injerencia de muchas instituciones, donde todas tienen que participar para resolver algo que yo considero es una emergencia nacional; ya no podemos seguir llenando las carreteras de vehículos particulares”, recalcó.

Con este nuevo atraso, el modelo de sectorización vuelve a quedar pendiente de una fecha de lanzamiento.

Problemas de décadas

El plan de sectorización no es materia nueva en el país, ya que nace del decreto ejecutivo N° 28337-MOPT, firmado en 1999 por el ministro Rodolfo Méndez Mata, junto a la administración de Miguel Ángel Rodríguez.

Posteriormente, en 2017 se firmo otro documento, el N° 40186-MOPT, bajo el gobierno de Luis Guillermo Solís; y con el ministro Carlos Villalta.

Este plan fue fortalecido bajo este mismo gobierno con la promulgación de la Política Pública sectorial de la modernización del Transporte Público modalidad autobuses del Área Metropolitana de San José.

Finalmente, el plan intentó retomarse por parte de este gobierno; sin embargo, aún no ve futuro ni fecha de implementación.

¿Cómo funcionaría?

La implementación de la sectorización pretende que ingresen una menor cantidad de autobuses al casco central de San José, esto mediante la creación de rutas alimentadoras y troncales.

Los pasajeros podrán tomar unidades más pequeñas en puntos céntricos de los barrios; mientras que, en lugares estratégicos de los cantones, como iglesias o parques, se tomarían los buses más grandes para llegar hasta la capital.

En teoría, este plan beneficiaría tanto los temas financieros como la movilidad de las personas.

Carlos Ávila Viceministro de Transportes “Posiblemente en algunas rutas del área metropolitana tenga sentido hacerlo, pero en otras ha sido tan tardado este proceso que con la optimización de horarios, de servicios y de flotas que hemos realizado, ya no tiene sentido hacer sectorización”.

Paolo Varela Intendente Aresep “Estamos avanzando en corridas, teniendo algunas mesas de trabajo también con el CTP, pero en este caso lo que ha determinado el poco el avance es precisamente la falta de la figura del prestador, es decir, que no hay consorcio de empresas de buses”.