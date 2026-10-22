Gobierno alista nuevo proyecto eléctrico que solo requerirá 29 votos

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El Poder Ejecutivo prepara un nuevo proyecto de ley en materia eléctrica que requerirá únicamente 29 votos para su aprobación, luego del rechazo del plan de Armonización del Mercado Eléctrico Nacional, que necesitaba una mayoría calificada de 38 diputados.

La presidenta de la República, Laura Fernández, confirmó que el Gobierno ya trabaja con su equipo técnico en una nueva propuesta y adelantó que el texto será diseñado para evitar una votación calificada.

“Estamos trabajando ya con el equipo de Gobierno en un nuevo proyecto de ley que requiera 29 votos para su aprobación”, anunció Fernández.

La mandataria afirmó que el Ejecutivo buscará “recalibrar” y ajustar la propuesta con observaciones del sector privado y señaló que el oficialismo cuenta actualmente con 31 diputados en la Asamblea Legislativa.

“Vamos a usar toda la inteligencia del equipo que está al frente de energía para preparar una reforma que podamos aprobar con 29 votos”, agregó.

El anuncio ocurre después de que el proyecto de Armonización Eléctrica fuera rechazado en segundo debate por no alcanzar los 38 votos requeridos.

Ejecutivo descarta seguir negociando

El viceministro de la Presidencia para Asuntos Parlamentarios, Alejandro Barrantes, aseguró que el Ejecutivo no encuentra sentido en continuar las conversaciones con las fracciones opositoras sobre este tema.

“Los diputados del bloque obstruccionista han puesto todas las excusas posibles y los del PLN hasta atacaron un texto que la bancada anterior de ese partido propuso. No vemos ningún sentido en seguir desgastándonos en conversaciones con ellos sobre este tema porque no se va a llegar a puntos de encuentro”, señaló Barrantes en declaraciones a Grupo Extra.

En cambio, según Barrantes, el Gobierno pretende considerar los planteamientos del sector productivo, las cooperativas y las empresas de electrificación rural durante la elaboración de la nueva iniciativa.

PLN todavía apuesta por un acuerdo

Pese a la posición del Ejecutivo, el diputado del PLN, Salvador Padilla, aseguró que su bancada mantiene abierta la posibilidad de negociar una reforma energética más amplia.

El legislador indicó que ya conocían de manera informal la intención del Gobierno de presentar un proyecto que solo necesitara mayoría simple y consideró que una posibilidad es que el nuevo texto no contemple la creación de una nueva institución, uno de los aspectos que elevaban el número de votos necesarios.

“Celebramos cualquier aporte que se pueda dar al objetivo que tiene Liberación Nacional de construir ese gran acuerdo nacional por la energía”, manifestó.

Padilla planteó que una eventual negociación debería incluir el nuevo proyecto del Ejecutivo, las cuatro iniciativas presentadas por el PLN y las propuestas impulsadas por el Frente Amplio (FA).

“Tenemos la esperanza de que podamos revisar los proyectos del Frente Amplio, que podamos revisar los cuatro proyectos nuestros, revisar el nuevo del Ejecutivo y ver si podemos entre todas las fuerzas conformar una mayoría para aprobar rápidamente un gran acuerdo nacional en materia de energía”, sostuvo.

El liberacionista aseguró que la bancada todavía espera conocer las observaciones del Ejecutivo a sus proyectos y consideró que someter Armonización a votación el lunes cerró anticipadamente una negociación que, a criterio del PLN, todavía podía continuar.

FA esperará conocer el nuevo texto

Por su parte, la diputada del Frente Amplio (FA), Sigrid Segura indicó que su fracción deberá conocer primero el contenido de la nueva iniciativa antes de fijar una posición.

“El proyecto entiendo que todavía no se ha presentado, no lo hemos visto. Habrá que ver cuál es la intención y a partir de ahí hacer los análisis para ver si se puede arreglar algo o si responde a los intereses de unos cuantos”, declaró.

Segura señaló que el FA respaldará reformas que, a criterio de la agrupación, permitan mejorar las tarifas y fortalecer el modelo eléctrico costarricense, pero rechazará cambios que considere perjudiciales para ese sistema.

Además, planteó que el Ejecutivo podría comenzar por apoyar la propuesta frenteamplista para declarar la electricidad como un derecho humano.

Alejandro Barrantes – Viceministro de la Presidencia “Lo que sí vamos a tomar muy en cuenta son los criterios y observaciones del sector productivo, de las cooperativas y de las empresas de electrificación rural para lograr el mejor texto posible”

Laura Fernández – Presidenta de la República “Yo no negocio con terroristas políticos. Estaban extorsionando al Gobierno, porque no hay otra palabra, al condicionar sus votos a Armonización a que el Gobierno abriera el chorro de plata a las universidades públicas”