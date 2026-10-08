Gobierno admite lenta implementación de buses eléctricos

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Pese a contar con diversas políticas que priorizan el transporte público eléctrico en el país, los esfuerzos han sido insuficientes para cubrir el total de la flota de buses que actualmente utilizan los usuarios; así lo reconocieron las autoridades a cargo del sector.

Con un total de 25 buses ya implementados y otros 75 que entrarían en funcionamiento gracias a un financiamiento de la Unión Europea, esto representa menos del 20% del total de la flota autobusera del país, pues, según aproximaciones del Consejo de Transporte Público (CTP), actualmente prestan servicio alrededor de 5 mil buses.

“Lamentablemente no fue tan rápido como se esperaba, la barrera de entrada inicialmente era el financiamiento, y ya lo estamos superando. Eso cuesta, no todos los países tienen la misma situación, pero una vez pasada esa barrera, pasar de pilotos a realidad, ya ahí es el despegue completo”, expresó Sofía Fallas, presidenta del CTP y viceministra de Transportes.

Como parte de estos convenios para obtener más unidades eléctricas, la Unión Europea formalizó un convenio con el Banco de Costa Rica por un total de €8 millones (aproximadamente ¢4.087 millones), esto para que empresas obtengan el financiamiento necesario para la compra de vehículos de transporte público.

“Es un apoyo a los empresarios para que puedan cambiar a buses eléctricos, los cuales tienen un menor costo de mantenimiento, más ahora que el diésel está más caro que la gasolina. La barrera inicial que habían tenido ellos era cómo obtener ese financiamiento si los bancos no quieren financiar porque cada vez hay menos pasajeros. Todo esto se está resolviendo con este convenio”, relató Efraím Zeledón, jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Desde la cooperación internacional se destacó el interés de colaborar con el país en diversos proyectos de movilidad limpia.

Efraím Zeledón

Ministro de Obras Públicas y Transportes “Un montón de rutas están muy interesadas, y muchos empresarios estaban esperando la firma de este convenio para poder tocar la puerta del banco y decirle:¿Cómo hago?”

Sofía Fallas

Viceministra de Transportes “Nuestra expectativa es que podamos crecer. Puede ser que en menos de 1 año vayamos a tener más de 100. Yo veo con muy buenos ojos que pronto vamos a tener una flota eléctrica en Costa Rica moderna y sustanciosa”.