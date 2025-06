Tras finalizar la cuarta sesión de la Comisión de Enlace para definir el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) entre el Poder Ejecutivo y las autoridades del Conare, los representantes del Gobierno abandonaron la conferencia en la que Raquel Loría, vocera del movimiento estudiantil, emitía su discurso.

Nogui Acosta (Hacienda), José Leonardo Sánchez (MEP), Marta Esquivel (Mideplan), y Paula Bogantes (Micitt), optaron por retirarse como señal de disconformidad ante los señalamientos sobre la inversión social del actual Gobierno.

“No vamos a quedarnos porque la negociación tiene que ver con la educación superior, no tiene que ver con ninguno de los otros temas que se están tratando aquí y creemos que lo correcto era que no entráramos en ese tema que no tiene absolutamente nada que ver con eso y es un tema completamente de propaganda”, aseguró Acosta a Diario Extra.

Loría reprochó que, aunque existen fondos aprobados para educación, no se están girando recursos para la recuperación de escuelas. También afirmó que hay recortes en bonos de vivienda que estarían profundizando la desigualdad en el país.

Ante eso, Bogantes respondió: “Ella está en todo su derecho de berreo, pero nosotros ya lo discutimos y ya no más”.

El Ejecutivo propuso un incremento del 0,8% (¢4.700 millones), que podría alcanzar hasta un 1,5% dependiendo del índice de inflación al cierre de 2025.

Los recursos se transferirían hasta mediados del próximo año, ya que provendrían de un presupuesto extraordinario.

La mesa de negociación, que se extendió durante 5 horas, concluyó sin un pacto entre las partes. Conare revisará la propuesta y darán respuesta en 15 días.

“Esperamos que el Gobierno siga teniendo la apertura para seguir escuchando nuestra respuesta y, si es necesario, traer una contrapropuesta”, comentó María Estrada, presidenta del Consejo.