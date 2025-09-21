La herediana Gloriana Sánchez se consagró como la gran figura del Campeonato Nacional de Gimnasia Rítmica al conquistar cinco medallas de oro en la categoría Senior.

“Muy contenta con mi trabajo, sé que aún hay detalles por trabajar, pero ahora estoy enfocada en los Juegos Centroamericanos donde buscará dar lo mejor de mí”, expresó Sánchez.

Sánchez dominó todas las pruebas del certamen: aro, pelota, cinta, mazas y el All Around, durante las jornadas del sábado 20 y domingo 21 en el Gimnasio Nacional, que contó con una excelente asistencia de público.

Con este resultado, la gimnasta reafirma su condición de referente de la disciplina en Costa Rica y apunta a nuevos retos internacionales.