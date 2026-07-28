Gloriana Sánchez hace historia en Santo Domingo 2026

La gimnasta costarricense Gloriana Sánchez hizo historia este martes al conquistar la medalla de bronce en la final de aro de la gimnasia rítmica de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, otorgándole a Costa Rica la primera presea de su historia en esta disciplina dentro de estas justas.

La nacional obtuvo una calificación de 23.700 puntos, suficiente para subir al podio en una final de alto nivel.

El oro fue para México con 25.650 unidades, mientras que Guatemala se quedó con la plata con 23.850. Sánchez superó por apenas una décima de punto a la representante de Venezuela, quien terminó cuarta con 23.600.

El resultado adquiere un valor especial por las circunstancias previas a la competencia. La costarricense permaneció cerca de un mes alejada de los entrenamientos debido a una lesión en una de sus rodillas y apenas pudo retomar las prácticas el sábado anterior al inicio de la competencia. A pesar de ello, logró recuperarse a tiempo y firmó una actuación histórica.

Con apenas 19 años, Gloriana continúa consolidándose como la principal figura de la gimnasia rítmica costarricense. En 2025 se convirtió en la primera atleta del país en competir en un Campeonato Mundial de la especialidad, un hito que abrió un nuevo camino para este deporte a nivel nacional.

Además, ya tiene asegurada su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027, donde llegará como una de las principales cartas de Costa Rica en la gimnasia rítmica.

La medalla de bronce en Santo Domingo 2026 no solo premia el talento de Gloriana Sánchez, sino también su capacidad para superar la adversidad y marcar un antes y un después para la gimnasia rítmica costarricense.