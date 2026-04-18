Gloriana Sánchez cumplió en Mundial de Gimnasia Rítmica

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

La costarricense Gloriana Sánchez finalizó este sábado su participación en la Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica, disputada en Bakú, Azerbaiyán, tras ejecutar sus cuatro rutinas sobre el tapiz.

La herediana, de 18 años, obtuvo las siguientes calificaciones: 22.900 puntos en cinta, 21.000 en aro, 19.350 en pelota y 21.050 en mazas.

Con estos resultados, se ubicó en la posición 65 entre 85 competidoras de 45 países.

Destacan su fortaleza en competencia

Lorena Villarreal, presidenta de la Federación Deportiva de Gimnasia y Afines, valoró positivamente el desempeño de la atleta, destacando su carácter en un escenario de alto nivel.

“Una Copa del Mundo es un escenario enormemente exigente, se necesita mucho temple para competir. En la transmisión observamos su técnica, lanzamientos, dificultades y rotaciones”, señaló.

Mejora en sus calificaciones

Sánchez también mostró progreso en comparación con el reciente “AGF Trophy International Tournament”, realizado días atrás en la misma sede, donde finalizó en la posición 16 entre 22 países.

En ese evento, registró 21.700 puntos en aro, 19.700 en pelota, 20.650 en mazas y 20.000 en cinta, mejorando cerca de dos puntos en su puntaje All Around (AA) en esta Copa del Mundo.

Próximo reto en Europa

La próxima competencia de la gimnasta será la Copa Europea de Gimnasia Rítmica, programada del 30 de abril al 3 de mayo, también en Bakú.

Sánchez, quien ganó cinco medallas de oro y una de plata en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, se encuentra entrenando en Azerbaiyán desde el pasado 15 de febrero y mantendrá su preparación en ese país hasta inicios de mayo.